تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول زيادة دخل روسيا من نفطها رغم العقوبات الغربية ضده وضدها.

وجاء في المقال: انخفضت صادرات النفط الروسي إلى الغرب بشكل حاد، لكنها ارتفعت مقابل ذلك إلى الشرق بشكل كبير. وهكذا، فقد ضاعفت الصين في الأشهر الأخيرة، وفقا لـ Vortexa، وارداتها من الخام الروسي، من 670 ألف برميل يوميا، في فبراير، إلى 1.13 مليون برميل يوميا، فى يونيو. علما بأن المصافي الصينية من أهم مشتري النفط الروسي.

كما اقتربت الهند من رقم مليون برميل يوميا، على الرغم من حقيقة أنها في يناير وفبراير لم تشتر تقريبا النفط من روسيا.

وقد علق كبير الاقتصاديين في سوق النفط في Vortexa، ديفيد ويتش، على الحالة، قائلاً: "مع هذا الاتجاه، من المحتمل جدا أن تتمكن روسيا من تصدير كل نفطها الخام بمعزل عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

تم نقل ما يقرب من نصف النفط الروسي في مايو ويونيو من قبل مالكي السفن اليونانيين، الذين يسيطرون على ما يقرب من ثلث أسطول ناقلات النفط في العالم.

وأدى الطلب على النفط بعد 24 فبراير إلى زيادة تعرفة السفن بشكل حاد، وخاصة الناقلات متوسطة الحجم من فئة أفراماكس. فالآن تبلغ تكلفة إيجارها 40 ألف دولار في اليوم، علما بأنها كانت أقل من ذلك بأربع مرات في يناير.

وقد قال مالك شركة شحن يونانية، طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لا يمكن لأحد أن يقول ما سوف يحدث لسوق الناقلات بعد بدء العقوبات (في 5 ديسمبر). لكن، في نهاية المطاف، وبشكل عام، قد يكون لها تأثير إيجابي، لأن الطلب على النفط لا يزال مرتفعا".

وقال اثنان من مالكي السفن الأوروبيين إن زملائهم الصينيين اتصلوا بهما مؤخرا، وهم يرغبون في شراء 6 ناقلات، ففي رأيهم، بعد الخامس من ديسمبر، لن يكون هناك ما يكفي من السفن لنقل النفط الروسي.

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