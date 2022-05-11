القبة الحديدة الإسرائيلية لا تكفي لتغطية سماء أوكرانيا

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول عجز القبة الحديدية الإسرائيلية عن حماية سماء أوكرانيا من الصواريخ الروسية.

وجاء في المقال: في هذه المرحلة من العملية العسكرية الروسية الخاصة، تحتاج أوكرانيا أكثر للحماية من الصواريخ الروسية المجنحة التي تطلق من البحر والجو، وكذلك الصواريخ البالستية التكتيكية.

في هذا السياق، أعلنت القيادة العسكرية السياسية في أوكرانيا مؤخرا عن رغبتها في الحصول على منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

ولكن ليس لدى الجيش الإسرائيلي ما يمكن أن يستغني عنه من هذا السلاح. فجميع وحدات القبة الحديدية التي تم إنتاجها حتى الآن موضوعة في الخدمة القتالية لتغطية سماء إسرائيل. وحتى إذا تم اتخاذ قرار سياسي لتزويد أوكرانيا بـ "القبة الحديدية" (ولم يتم النظر في هذا الأمر رسميا بعد)، فسوف يستغرق ذلك كثيرا من الوقت، لتصنيعها وتدريب الأوكرانيين على استخدامها، وإيصالها إلى أوكرانيا ووضعها في الخدمة هناك.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يتطلب الأمر الكثير من وحدات "القبة الحديدية" ولن تكون ببساطة كافية لتغطية سماء أوكرانيا، مع مراعاة مساحة البلاد. أخيرا، صحيح أن هذا السلاح أثبت فاعليته في مواجهة صواريخ الفلسطينيين شبه اليدوية الصنع المطلقة من قطاع غزة، ولكن ليس هناك بيانات حول مدى فاعليته ضد الصواريخ الحديثة عالية الدقة.

في حين توريد أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة مسألة أكثر واقعية، وإسرائيل، بلا شك، رائدة في مجال تطوير الطائرات المسيرة.

ولكن المعلومات حول إمكانية توفير أسلحة ومعدات عسكرية إسرائيلية لأوكرانيا لا تزال متضاربة.

ففي حين يتحدث مسؤولون أوكرانيون رفيعو المستوى ووسائل الإعلام عن مفاوضات حول هذا الموضوع، فإن المسؤولين في إسرائيل يلتزمون الصمت، حيال ذلك، حتى الآن.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب