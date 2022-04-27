طرق الإمداد غامضة

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، عن محاولات روسيا قطع طرق وصول الأسلحة الغربية إلى الجيش الأوكراني.

وجاء في المقال: تواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بمئات ملايين الدولارات. وقد نوقش هذا الأمر خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن إلى كييف..

وفيما أعلن البنتاغون عن شحنات أسلحة جديدة للجيش الأوكراني، حذرت موسكو من أن الشحنات التي تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي. لذلك، بدأت روسيا، الاثنين، ولأول مرة، باستهداف منسق لمرافق البنية التحتية للسكك الحديدية، غربي كييف، من أجل إعاقة الإمدادات العسكرية الغربية.

وفي الصدد، قال عضو الجمعية الجغرافية الروسية سيرغي سيغاتشيف لـ "كوميرسانت": "لأول مرة، يقوم الجيش الروسي بتوجيه ضربات، بطريقة منسقة وهادفة، لمرافق البنية التحتية للسكك الحديدية غربي كييف. لماذا الآن وهناك؟ أعتقد بأن السبب، ظاهريا، يكمن في التدفق الهائل للإمدادات العسكرية والأسلحة الثقيلة التي جاءت من بولندا، وأن جزءا من الإمداد عبارة عن معدات غربية، يتم نقلها عن طريق جسر جوي إلى مطار جيشوف البولندي".

وأشار سيغاتشيف إلى أن القيادة السياسية الروسية لم تعط الضوء الأخضر من قبل لضرب السكك الحديدية في العمق التشغيلي، لأن القطارات التي تنقل أولئك الذين تم إجلاؤهم كانت تسير بكثافة إلى الغرب. أما الآن فقد انخفض هذا التدفق بمعدل ثماني إلى عشر مرات، وبالمقابل بدأ تدفق شحنات الإمدادات إلى الشرق يزداد. في الوقت نفسه، على حد قوله، "لا ينبغي لأحد أن يعتقد بأن الحركة سوف تتوقف لفترة طويلة.. فالسكك الحديدية آلية معقدة وقادرة على التجدد سريعا. بعد مثل هذا "الهزة الصاروخية"، ستتباطأ الحركة عبر شبكة السكك مرتين إلى أربع مرات لمدة أسبوع على الأقل".

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