كتب الخبير العسكري أندريه فرولوف، في "إزفيستيا"، عن مدى واقعية أن تقدم الصين مساعدات عسكرية لروسيا.

وجاء في المقال: قال نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، داليب سينغ، الأسبوع الماضي، إن الجيش الصيني يقدم المساعدة والدعم للقوات المسلحة الروسية. ووفقا لسينغ، للصين مصلحة في إطالة أمد الصراع بين روسيا والغرب من أجل تعزيز نفوذها الجيوسياسي.

موضوع تقديم الصين مساعدات عسكرية لروسيا، يثار في وسائل الإعلام الغربية منذ فترة طويلة. لكن لم يتم تقديم أي دليل على ذلك، حتى الآن. فقط اتهامات التي لا أساس لها.

المقصود من التقارير الواردة في الصحافة الغربية حول مساعدات عسكرية مزعومة من الصين لموسكو ليس روسيا إنما الصين. فهذه الاتهامات تصب في مجرى المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، بل هي محاولة وضع الصين تحت صورة روسيا التي ترسمها وسائل الإعلام الغربية، والتي يشتغلون عليها بجدية كبيرة في الغرب.

هل تستطيع الصين، من حيث المبدأ، أن تفعل شيئا لمساعدة روسيا عسكريا في المستقبل المنظور؟ في الصراع الحالي، لا تستطيع شيئل. إذا تحدثنا عن المستقبل، فإن ذلك يعتمد على المهام التي سيواجهها جيشنا والمصالح الوطنية التي تحددها روسيا لنفسها.

من الواضح أن موضوع المساعدة العسكرية من الصين ليس مطروحا اليوم. في الوقت الحالي وحدنا في الساحة. وضرورة اللجوء إلى بكين للمساعدة لا ترتسم في الأفق، خاصة وأن القيادة الروسية صرحت بأنها لا تخطط لإطالة أمد العملية العسكرية.

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