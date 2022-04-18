أوروبا لا تزال في طور الرفض

تحت العنوان أعلاه، نشرت "إكسبرت رو" مقالا حول امتناع أوروبا عن تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وجاء في المقال: حللت المفوضية الأوروبية مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن دفع ثمن الغاز من روسيا بالروبل، فرأت أن تنفيذ هذا المرسوم ينتهك العقوبات ضد روسيا.

بدأ سريان الإجراء الجديد الخاص بتسديد ثمن الغاز بالروبل في الأول من أبريل. وينبغي أن يتم تسديد ثمن الدفعات الأولى بين النصف الثاني من أبريل وأوائل مايو.

لم يعجب المفوضية الأوروبية قرار بوتين القاضي "بتغيير جوهري في إجراءات" دفع ثمن الغاز، فهو "يخلق وضعاً قانونياً جديداً".

وقد أشار مصدر في بلومبرغ إلى أن الإجراء الجديد "سيجعل الدولة الروسية تتحكم بشكل كامل" بمواعيد إتمام صفقات الغاز ومتى يعفى المشتري من الالتزامات. ومن الغريب أن لا تكون هذه السيطرة بيد الجانب الروسي، طالما نحن نبيع الغاز الذي يحتاجه المشتري.

كذلك، يقول خبراء المفوضية الأوروبية إن الإجراء الجديد لتسديد ثمن الغاز بالروبل، سيتيح لموسكو التحكم بسعر الصرف وانتهاك حزمة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

حتى الآن، المجر وبلغاريا ومولدوفا فقط على استعداد رسمي لدفع ثمن الغاز بالروبل.

في العام 2021، تلقى الاتحاد الأوروبي حوالي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي. والآن، تريد أوروبا الموحدة تقليل اعتمادها على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام الجاري، على الرغم من أنه ليس من الواضح بعد كيف ستحقق ذلك.

القيادة الروسية أكثر من عاقدة العزم على تنفيذ قرارها. فوفقا للسكرتير الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، في حال رفض الدفع بالروبل، لن تزود روسيا أوروبا بالغاز مجانا.

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