العملية الروسية الخاصة ولّدت "عاصفة اقتصادية" عالمية

تحت العنوان أعلاه كتب دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول دعوة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي البلدان المتقدمة للبدء بمساعدة الفقراء، تحسبا لقادم أعظم.

وجاء في المقال: نشرت الأمم المتحدة تقريرا أفاد بأن 1.7 مليار إنسان في إفريقيا وعدد من البلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية سيواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الغذاء، كما ستواجه اقتصادات البلدان هناك أزمة حادة في قطاعي الوقود والمال.

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقرير بنفسه. ودعا إلى إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ولفت الانتباه إلى حقيقة أن عواقبه ستؤثر في العالم بأسره. فالعمليات المدمرة التي تحدث في أكثر مناطق الكوكب تخلفا اقتصاديا سوف تزداد حدتها. هذه الفكرة وردت في تقرير أحد فرق الاستجابة لأزمة الغذاء والطاقة والتمويل العالمية. وقد أنشئ هذا الفريق من قبل غوتيريش في مارس 2022.

الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العالمي مخيبة للآمال. ففي حين أنهم في الدول الغربية قلقون من التضخم وتراجع قدرة السكان على شراء العديد من السلع، تجد حالة البلدان الفقيرة، أكثر حدة وتتعلق بمسألة البقاء على قيد الحياة. سوف تعاني هذه الدول في المقام الأول بسبب الصراع في أوروبا الشرقية. وبحسب التقرير، تعتمد 36 دولة بدرجة تكبر أو تصغر على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا. وتبشر الخسائر الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا بنتائج مخيفة، كون كلا البلدين من كبار المصدرين للمنتجات الزراعية، وإلى حد كبير إلى البلدان الإفريقية.

وإذا حكمنا من خلال التقرير، فإن الشيء الرئيس الذي يمكن للعالم وأغنى جزء فيه أن يفعله في الواقع هو إعداد البلدان النامية مقدما لمواجهة الصعوبات القادمة. لقد بدأت المشاكل تظهر بالفعل، وفي الوقت نفسه، من المستحيل التنبؤ بالضبط بموعد الوصول إلى ذروة الأزمة الجديدة، نظرا لحقيقة أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لم ينته بعد وليس من الواضح متى يبلغ الذروة.

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