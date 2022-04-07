بكين غير منحازة لكنها متعاطفة مع موسكو

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اشتغال الصحافة الصينية على إثبات أن الولايات المتحدة هي التي أوصلت الأمور في أوكرانيا إلى الانفجار.

وجاء في المقال: لن تقف الصين مكتوفة الأيدي أمام الأحداث في أوكرانيا، ولن تصب الزيت على النار. إنما هي تريد السلام.

فقد قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأوكراني دميتري كوليبا إن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحل المشكلة. وأعرب كوليبا، الذي بادر إلى الاتصال، عن أمله في أن تساعد الصين في تحقيق وقف إطلاق النار. ومما نشر عن الحديث بينهما، يتأتى أن بكين تتمسك بموقفها المحايد. لكن الصحافة الصينية تكتب أن الولايات المتحدة هي التي حرضت على الصراع. ويدعم هذا الرأي فيلم وثائقي تم إعداده بتوجيه من الحزب الشيوعي الصيني لعرضه على المسؤولين والطلاب الصينيين.

تجتمع الكوادر في الصين لمشاهدة عروض خاصة لفيلم وثائقي يصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلا. يروي الفيلم أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان نتيجة لمؤامرات الولايات المتحدة. وميزة بوتين هي أنه أعاد سمعة ستالين كقائد خلال الحرب وأعاد إحياء المشاعر الوطنية في روسيا.

يذكر الفيلم أن المسؤولين الصينيين يجب أن يستخلصوا العبرة من انهيار الاتحاد السوفياتي. فلا ينبغي أن ينخدعوا بأفكار الليبرالية الغربية. وفي حين أن الفيلم مخصص لجمهور محلي، فقد تم تسريب الفيديو والنص إلى شبكة الإنترنت.

هل تختلف التصريحات الرسمية عن الدعاية المعدة للاستهلاك المحلي؟

في الإجابة عن هذا السؤال، قال رئيس قسم العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد، ألكسندر لوكين، إن هذا لا يبطل ذاك. فالصين لا تريد أن تلقى مصير الاتحاد السوفيتي، لكن لا يترتب على ذلك أن توافق على استخدام القوة. فالصين ترى أن هناك طرقا للحفاظ على أمنها مع الحفاظ على السلام.

ومع ذلك، أكد الخبراء الصينيون، في تعليقاتهم لـ "غلوبال تايمز"، أن واشنطن هي التي تعرقل إحلال السلام. فقال الأستاذ في جامعة العلاقات الدولية الصينية، لي هايدونغ، إن الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كأداة لمص دماء روسيا.

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