تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول ما إذا كان ينبغي الرهان على إمكانية رفع العقوبات الغربية عن روسيا.

وجاء في المقال: في الثالث من مارس، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على روسيا في حال وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا والاتفاق مع كييف.

ولكن الخبراء الروس يشككون في إمكانية رفع العقوبات. هناك عدة أسباب لذلك، كما قال مدير البرامج في منتدى فالداي، إيفان تيموفيف، لـ"أرغومينتي إي فاكتي". وأضاف: "كانت هناك سوابق عندما تم تخفيف العقوبات أو رفعها، لكن تبع ذلك مطالب سياسية جديدة، وسرعان ما عادت العقوبات. المثال الكلاسيكي هو إيران. الكلمات التي نسمعها الآن من القادة الغربيين تؤكد هذه التجربة التاريخية".

أما بالنسبة لرفع العقوبات عن الأشياء التي تهم الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، فهذا ممكن. فـ "منذ وقت ليس ببعيد، قدمت واشنطن استثناءات للمعاملات المالية المتعلقة بالأسمدة. يتم ذلك لأن روسيا وبيلاروس هما أحد الموردين الرئيسيين للأسمدة في العالم. هذه الاستثناءات ممكنة إذا احتاجوا إلى إطفاء حريق اقتصادهم بسرعة. لكن مثل هذه الاستثناءات من المستبعد أن تكون طويلة الأجل ومستدامة"، بحسب تيموفيف.

تكمن المشكلة في حقيقة أن السياسة الآن، كما يمكن القول مجازا، "التهمت" الاقتصاد. "فقد بات على البزنس التكيف مع المطالب السياسية، التي لا يمكن إلا أن تؤثر في الوضع الاقتصادي، بما في ذلك في الدول الغربية. لا يمكن أن تنعكس عملية العقوبات إلا إذا ظهرت حاجة سياسية إلى ذلك. لكن سيكون من الخطأ أن تراهن روسيا على ذلك الآن".

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