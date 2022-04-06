بوتشا قسمت حكومة إسرائيل

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول رفض وزير المالية الإسرائيلي انتقاد روسيا.

وجاء في المقال: أثار قرار السلطات الإسرائيلية الانضمام إلى الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن الأحداث حول مدينة بوتشا الأوكرانية، إحدى ضواحي كييف، مخاوف من تقويض التعاون بين البلدين بشأن سوريا. ففي حين أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، سارع، في الرابع من أبريل، إلى التأكيد على أن لا أحد سيمنع بلاده من القيام بعمليات عند الحاجة، كانت ردة فعل الحكومة الإسرائيلية على التقارير عن الوضع في بوتشا غير موحدة، حيث رفض وزير المالية أفيغدور ليبرمان الانحياز إلى أي طرف في الخلاف حول ما حدث.

هناك الآن أصوات في إسرائيل تؤيد ضرورة أن يكون موقف الدولة تجاه روسيا واضحا. وقد عبّر عن هذا الرأي مؤخرا وزير شؤون المغتربين نحمان شاي. ومع ذلك، لا يتفق جميع زملائه مع هذا الطرح.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، لبوابة Walla الإسرائيلية، إن تطوير ردة الفعل على سلسلة التقارير حول بوتشا تطلبت من السلطات الإسرائيلية عدة ساعات. وبحسبهم، اتصلت الدولة اليهودية بالعديد من الدول الغربية لمعرفة موقفهم والاستماع إلى حججهم.

ولكن، حتى الاختلافات الصغيرة حول القضايا المحددة للسياسة الخارجية والداخلية ذات شأن وحساسة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية. فقد جاءت هذه الحكومة نتيجة تشكيل ائتلاف متنوع العام الماضي تضمن- على خلفية الرفض العام لسياسات رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو- أحزابا مختلفة تماما. وعلى هذه الخلفية، تشكل الخلافات حول القضايا التي يمكن أن تكون موضوع إجماع نسبي في المجتمع الغربي خطرا على حكومة الدولة اليهودية، التي يتم اختبارها عمليا من خلال سلسلة من التحديات في مجال الأمن الداخلي.

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