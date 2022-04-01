إذا كنت تريد السلام فاستعد لإسطنبول

تحت العنوان أعلاه، نشرت "كوميرسانت"، مقالا حول نتائج المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، وعلاقتها بالواقع على الأرض.

وجاء في مقال كيريل كريفوشييف وماريانا بيلينكايا وبافيل تاراسينكو:

تبعث المحادثات التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في إسطنبول، بين روسيا وأوكرانيا، على الأمل في التهدئة. فقد أعرب الجانب الروسي عن استعداده لـ "تقليص النشاط العسكري" في اتجاهي كييف وتشرنيغوف. في الوقت نفسه، وفقا لرئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، اتخذت كييف "خطوة بناءة" نحو التوصل إلى حل وسط، من خلال تقديم قائمة مكتوبة بمقترحاتها. من بينها إعلان أوكرانيا "دولة محايدة بموجب ضمانات قانونية دولية"، وإجراء مفاوضات ثنائية حول وضع شبه جزيرة القرم. لكن الحديث لا يدور عن أن موسكو ستقبل بجميع هذه المقترحات: فبعضها غير مقبول بالنسبة لها.

وفي الصدد، قال الباحث في مركز كارنيغي بموسكو، الكسندر باونوف، لـ "كوميرسانت": "بطريقة أو بأخرى، بعد محادثات إسطنبول، بات من الممكن وضع اليد على التغييرات الرئيسية التي حدثت منذ بدء العملية العسكرية الروسية بشكل مؤكد. والحديث يدور عن تغير عظيم. فقبل شهر، كان السؤال يتعلق بوجود الدولة الأوكرانية. والآن حافظت أوكرانيا على وجودها. ويمكن اعتبار ذلك مكسبا لكييف".

فيما يرى الأستاذ المساعد في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية، ألكسندر غوشين، أن الكثير سيتوقف على خطوات الجيش الروسي التالية في دونباس. وقال: ""فمن أجل تحقيق الفوز في المجال المعلوماتي، من المهم أن تكون العملية محلية وسريعة، ولا ينبغي أن تستمر المواجهات هناك لأشهر".

في الوقت نفسه، يشير غوشين إلى أنه لا يجدر توقع تخفيف العقوبات على روسيا بعد توقيع الاتفاقية المقترحة مع أوكرانيا. وأضاف: "قد تقوم بعض دول الاتحاد الأوروبي بمراجعة نظام العقوبات بطريقة ما، لكن الولايات المتحدة و بريطانيا بالتأكيد لن تفعلا ذلك".

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