تحت العنوان أعلاه، كتب الخبير العسكري أندريه فرولوف، في "إزفيسيتيا"، عن تغيرات كبيرة مرتقبة في أسواق الأسلحة بسبب العملية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في المقال: لم تنته بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولكن بات بالإمكان استخلاص عدد من الاستنتاجات منها. يتعلق أحدهما بسوق الأسلحة، لأن كلاً من روسيا وأوكرانيا لاعبان رئيسيان فيه.

ستكون النتيجة الأولى والأهم هي خروج أوكرانيا النهائي من قائمة كبار مصدري الأسلحة. بل ستصبح أوكرانيا مستوردا صافيا للأسلحة، وبشكل حصري للمنتجات الغربية والتركية. نمت واردات أوكرانيا من الأسلحة بشكل مطرد منذ العام 2015، وبلغت ذروتها في 2021-2022. وبعد تجريد أوكرانيا كليا من السلاح، من المرجح أن تكرر مسار جورجيا بعد العام 2008.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد صادرات الأسلحة الروسية تغييرات لا تقل عن ذلك.

يراقب العملاء الأجانب عن كثب عمليات الجيش الروسي، ويرسمون أوجه التشابه مع العملية في سوريا، والتي أدت، وإن تكن على نطاق أصغر بكثير، إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة الروسية. ويمكننا أن نفترض أن الاهتمام بعد العملية في أوكرانيا، لن يكون أقل، خاصة على خلفية أن الأسلحة الروسية تواجه أحدث الأنظمة الغربية المضادة للدبابات ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة.

وتجدر الإشارة إلى تقارير عن الاهتمام بصفقات جديدة. فعلى سبيل المثال، لم تستبعد تركيا شراء مزيد من أنظمة الدفاع الجوي إس-400.

بالنسبة للغرب، ستكون الأزمة الأوكرانية كبيرة أيضا. فمن الواضح أن الإنفاق العسكري لجميع الدول الأعضاء في الناتو سيزداد بشكل كبير. سوف يجري تنسيق المعدات السوفيتية والروسية ونقلها إلى أوكرانيا، الأمر الذي سيتطلب أموالا إضافية للتعويض عنها. وبفضل المشتريات داخل الحلف، ستنمو السوق العالمية بشكل كبير، لكن المستفيد الرئيس، على ما يبدو، ستكون الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص كثير من الأموال والمعدات لإعادة تسليح الجيش الأوكراني.

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