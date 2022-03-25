عقوبات الغاز: كش ملك

كتب غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت رو"، حول أهمية الخطوة التي أعلن عنها الرئيس بوتين والتي تحصر بيع الغاز للدول غير الصديقة بالروبل.

وجاء في المقال: تعمل روسيا في إطار القانون، لكن خارج القواعد المعتمدة سابقا. هذه هي الصيغة التي اختارها الكرملين للرد على هجمة العقوبات الغربية. لا يخالف الكرملين القانون الدولي، سواء في الأمور الاقتصادية أو السياسية، فهو يحترم حق الملكية الخاصة، ويضع بصرامة العملية الخاصة في أوكرانيا في إطار ممارسة الحق غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس. من ناحية أخرى، تُظهر روسيا أنها لم تعد تعترف بتلك القواعد غير المعلنة التي وضعها الأمريكيون في إطار العالم أحادي القطب الذي أنشأوه. والخطوة الأخيرة (وهي ليست الأخيرة) للتخلي عن هذه القواعد، كانت نقل تجارة الغاز "مع الدول غير الصديقة" إلى الروبل، الأمر الذي أعلنه فلاديمير بوتين.

ويرى المحاضر في الجامعة المالية، خبير الصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف، أن هذا الأمر، من الناحية الاقتصادية، لا يغير الحال كثيرا. وقال: "فقد أشار بوتين إلى أن الأسعار لا تتغير بأي شكل من الأشكال. أي أن الشركات الغربية لا ينبغي أن تشغل بالها. إنما بدلاً من الدفع بالدولار واليورو، يتعين عليها التسديد بالروبل لشركة غازبروم.. لكن السؤال المطروح هل ستوافق السلطات الأوروبية على ذلك؟ إنهم يفهمون أن تصرفات روسيا هي في الواقع ضغط سياسي، ولن يرغبوا في قبول مثل هذا الإنذار".

في الواقع، وفقا لأحد الصحفيين في صحيفة Die Welt الألمانية، إذا كانت أوروبا ستنقاد لبوتين، فإن "البنوك الأوروبية ستقوم بعمل يخدم البنك المركزي الروسي: بيع اليورو وشراء الروبل لتعزيز العملة الروسية."

هذه خطوة قاسية بالطبع. ولكن، من ناحية أخرى، ما هو الخيار الذي تملكه أوروبا؟

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