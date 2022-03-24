يحرضون تركيا للرد على روسيا بعملية خاصة

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تحريض أردوغان على شن هجوم في شمال سوريا.

وجاء في المقال: وجه الرئيس البولندي أندريه دودا نداء مفاجئا إلى تركيا، قائلاً إن قرار القيادة الروسية استخدام متطوعين من الشرق الأوسط في العملية الخاصة في أوكرانيا يرسل إشارة معينة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقد فُسرت تصريحات دودا بأنها محاولة لدفع أنقرة إلى شن هجوم في شمال سوريا، البلد الذي يمكن أن يكون المصدر الرئيس للمتطوعين العسكريين. إنما، على الرغم من أن اهتمام المجتمع الدولي ينصب الآن على أوكرانيا، فمن المستبعد أن تغتنم تركيا الفرصة.

وفي الصدد، قال خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "إذا أرادت تركيا، الآن، تنفيذ عملية في سوريا، فلن يعجب ذلك دودا كثيرا. فإذا اختارت أنقرة هدفا لهجومها، فهو بالتأكيد لن يكون حليف روسيا بشار الأسد، إنما حلفاء الولايات المتحدة في التشكيلات الكردية".

ولفت سيميونوف إلى حقيقة أن هذه التشكيلات، التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، تدعم الجانب الأوكراني إعلاميا.

ويرى المحللون أن الوضع حول كييف يمكن أن يستغله لاعب آخر هو طهران. وأشار خبراء من مركز "جسور" التحليلي في اسطنبول إلى أن إيران تظهر رغبة واضحة في كسب موطئ قدم في سوريا. وهناك عدة مؤشرات على ذلك. وبحسبهم، "قد يؤدي استمرار الصراع في أوكرانيا إلى تراجع اهتمام روسيا بالمسألة السورية. وإيران لن تفوت هذه الفرصة لتعزيز نفوذها وتوسيعه في مختلف المجالات، مستغلة حاجة النظام السوري للمساعدة والدعم".

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