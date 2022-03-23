في روسيا قدّروا احتمال تسليم تركيا إس-400 لأوكرانيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت ألينا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، مستبعدة أن يقوم أردوغان بخطوة خطيرة تجاه روسيا.

وجاء في المقال: قال متحدث باسم البنتاغون لشبكة سكاي نيوز عربية إن الولايات المتحدة تتفاوض باستمرار مع أنقرة بشأن احتمال تخلي تركيا عن منظومة إس-400 الصاروخية الروسية الصنع ونقلها إلى كييف. في المقابل، تقترح الولايات المتحدة إعادة تركيا إلى برنامج إنتاج القاذفات المقاتلة الأمريكية من طراز F-35 من الجيل الخامس، وكذلك رفع عدد من العقوبات عنها. كما أفادت وكالة رويترز بإمكانية نقل مجمعات إس-400 إلى كييف.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري، رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن"، أليكسي ليونكوف: "إذا وافقت تركيا على نقل منظومة إس-400 الصاروخية المضادة للطائرات التي تم شراؤها من روسيا إلى أوكرانيا، فقد يؤدي ذلك إلى وقف كامل للتعاون بين موسكو وأنقرة. لذلك، لن يتخذ الرئيس التركي أردوغان مثل هذه الخطوة في الوضع الحالي".

وبالنسبة لأردوغان، فإن مثل هذه المساعدة لكييف تعني انتحارا. فـ "تركيا اشترت هذه المجمعات لتنظيم دفاعها الجوي. وقد تسببت هذه الخطوة في مشكلة بين أنقرة وواشنطن. واستبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج إنتاج طائرات F-35 وفرضت عددا من العقوبات على أنقرة. وبالمحصلة، استند برنامج أردوغان السياسي إلى ذلك بالكامل: فقد أظهر للناخبين الأتراك أنه زعيم مستقل وقوي"، بحسب ليونكوف.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد متخصصون في أوكرانيا مدربون على تشغيل منظومة إس-400، ويمكن أن يستغرق تدريبهم شهورا أو حتى سنوات.

وقال ليونكوف: "وإلى ذلك، تمتلك روسيا العديد من الأنظمة القادرة على تدمير مثل هذا السلاح".

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