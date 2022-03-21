زيلينسكي يدعو إسرائيل إلى عدم الحياد

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول توجه الرئيس الأوكراني للكنيست واتهامه إسرائيل بعدم المبالاة، والرد الإسرائيلي عليه.

وجاء في المقال: ألقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطابا أمام أعضاء الكنيست، انتقد خلاله إسرائيل على عدم مساعدة بلاده بما يكفي، ولأنها تبالغ في حسابات الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو. على وجه الخصوص، كييف مستاءة من عدم فرض الإسرائيليين عقوبات على روسيا، ومن رفضهم تزويد الأوكرانيين بنظام القبة الحديدية للدفاع الجوي.

ولكن، بحسب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، فإن المسألة لا تعود إلى خلافات داخل المؤسسة السياسية. وشدد في مقابلة مع Newsru.co.il على أن "كيفية التعبير عن هذه الإدانة بالضبط هي مسألة تكتيكية". كما رد غيابيا على مزاعم أوكرانيا، موضحا أن إسرائيل ليس لديها قانون عقوبات، لكن هذا لا يعني أن تتحول البلاد " إلى طريق التفافي للتهرب من العقوبات". أي سيكون من المستحيل أن يسحب أولئك الذين خضعوا للعقوبات أموالهم في إسرائيل، ولن تتمكن طائرات ويخوت الأوليغارشيين من البقاء هناك. لكن في الوقت نفسه، اتخذت إسرائيل قرارا واعيا بعدم تزويد أوكرانيا بأسلحتها.

وفي الأسابيع الأخيرة، أكدت إسرائيل، مرارا، أن البلاد في وضع صعب للغاية. ففي الواقع لديها "حدود عسكرية مع روسيا" بسبب وجود الجيش الروسي في سوريا. وقد استغرق جيشا البلدين سنوات لتأسيس تفاهم مشترك حول المسألة السورية، رغم عدم إمكانية تفادي الخلافات بشكل كامل، خاصة عندما تشن إسرائيل ضربات على الأراضي السورية. لكن على أي حال، لا يمكن للإسرائيليين أن يدخلوا صراعا مع موسكو، رغم أن من الصعب للغاية تسويغ "العملية العسكرية الخاصة". سبب آخر لمحاولة إسرائيل البقاء على الحياد هو الجاليات اليهودية الضخمة في كل من أوكرانيا وروسيا. فسلامتهم مصدر قلق مهم لإسرائيل.

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