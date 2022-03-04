روسيا تريد تحقيق الديمقراطية في أوكرانيا

تحت عنوان "دمقرطة أوكرانيا"، كتب دينيس دينيسوف، في "إزفيستيا"، حول اتجاه التطور الذي تريده روسيا لجارتها أوكرانيا.

وجاء في مقال دينيسوف، مدير معهد مبادرات حفظ السلام والنزاعات، الأستاذ المساعد في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية:

بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم الإعلان عن اثنين من أهدافها الرئيسية: نزع السلاح وتطهير البلاد من النازية.

بخصوص هدف تجريد أوكرانيا من السلاح، الوضع مفهوم تماما، فهو يقتضي في الواقع سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية التي يمكن أن تستخدمها أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي للعدوان على روسيا؛ وأما الهدف الثاني، تطهير أوكرانيا من النازية، فلم يلق بعد تفسيراً واضحاً وشاملاً.

دخل مصطلح "نزع النازية" نفسه حيز الاستخدام بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتم تطبيقه على العمليات في ألمانيا والنمسا ودول أخرى. كان يهدف إلى تطهير جميع مجالات المجتمع من الأيديولوجية النازية.

فيما يتعلق بأوكرانيا، ومع مراعاة خصوصيات الدولة، يكتسب نزع النازية نبرة مختلفة قليلاً، وفي الواقع، يعني عملية لإضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد.

من الناحية السياسية هذا يعني أن الأحزاب، والمنظمات العامة، والحركات التي تعلن وتنشر أفكار الاستثنائية القومية، وتحرض على الكراهية العرقية والدينية، وتدعو إلى فرض قيود مصطنعة على حقوق وحريات المواطنين الأوكرانيين في المجال اللغوي والتعليمي والعلمي، يجب حظرها والقضاء عليها.

في المجال اللغوي، ينبغي إلغاء جميع القيود المتعلقة باستخدام اللغة الروسية، وكذلك لغات الأقليات القومية الأخرى (الهنغارية، والبولندية، وغيرهما).

أوكرانيا بلد متعدد الطوائف، وقد حدث تاريخياً أن عاش عدد كبير من الأديان على أراضيها. سيتم حماية هذا المجال بشكل صارم من التأثير السياسي والمواجهة. حرية الاعتقاد للجميع، شاملة وكاملة.

كما هو الحال مع العديد من المشاكل الأخرى، تتمتع مناطق أوكرانيا تقليديا بتوجهات مختلفة في السياسة الخارجية. بالنسبة لغرب البلاد، هناك توجه أوروبي، أما بالنسبة للجنوب الشرقي فالتوجه أوراسي. في هذا المستوى، سوف تتاح للأقاليم فرصة، وبمساعدة من الحكومة المركزية، لإجراء اتصالات مع تلك الدول والمجالات التي تهمها، في جميع أوجه الحياة.

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