أوكرانيا والسلام

كتبت ماريانا بيلينكايا وكيريل كريفوشييف، في "كوميرسانت"، حول التفاوض بين موسكو وكييف، مع استمرار العملية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في المقال: استمع الوفدان الروسي والأوكراني إلى بعضهما البعض، ووجدا نقاطا "يمكن من خلالها توقع مواقف مشتركة". ومن المتوقع عقد جولة ثانية من المفاوضات في الأيام المقبلة. جاء ذلك نتيجة اجتماع الوفدين، الثلاثاء في منطقة غوميل، على الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا. وجرت المحادثات على خلفية الأعمال القتالية الجارية. فقد استمر القتال في ضواحي خاركوف وماريوبول وتشرنيغوف. كما استمر الوضع المعقد حول كييف.

وبحسب الخبير العسكري البيلاروسي المستقل، ألكسندر أليسين، تواصل القوات الروسية أداء مهمتين رئيسيتين. وهما، كما قال لـ"كوميرسانت": "الأولى تطويق المجموعة (الأوكرانية المقاتلة) في دونباس من الغرب والشمال، وبعد ذلك سيكون مصير هؤلاء الجنود أحد الأوراق الرابحة في المفاوضات؛ والثانية، تحقيق اختراق عبر البر إلى ترانسنيستريا. فإذا تم عزل أوكرانيا عن البحر الأسود وبحر آزوف، فلن يكون وصول الإمدادات متاحا".

وتعليقا على المعارك في كييف وخاركوف والمدن الكبيرة الأخرى، قال أليسن: "على الأرجح، لن تدخل القوات الروسية الأحياء ذات المباني المرتفعة. يمكن أن يقمعوا بعض جيوب المقاومة من الجو. على ما يبدو، سيتم الاستيلاء على الأطراف الصناعية والمخازن، بما يوفر السيطرة على البنية التحتية، مثل المحطات الفرعية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي".

وفي حديثه عن الوضع حول كييف، اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف السلطات الأوكرانية باستخدام السكان "كدروع بشرية للقوميين الذين نشروا وحدات مدفعية ومعدات عسكرية في المناطق السكنية بالعاصمة". ودحض كوناشينكوف مزاعم الجانب الأوكراني حول "مجموعات من المخربين الروس تعمل في كييف، فيما المدينة نفسها مغلقة". وقال: "الوضع الحقيقي كما يلي: تنتشر في كييف عصابات مسلحة من اللصوص والقوميين الذين حصلوا على أسلحة نتيجة لقرار السلطات الإجرامي بتوزيعها على السكان دون حسيب ولا رقيب".

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