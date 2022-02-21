إيران أعلنت الحرب على دبلوماسية أردوغان

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول "يد إيرانية" مشبوهة في سلسلة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها تركيا مؤخرا.

وجاء في المقال: تصاعدت الهجمات على تركيا من قبل قراصنة يُزعم أنهم مرتبطون بجهاز الأمن الإيراني. منذ نوفمبر 2021 ، تحاول مجموعة MuddyWater بنشاط إصابة أجهزة الكمبيوتر الحكومية ببرامج ضارة. ويرون في هذه الحملة علامة مهمة على التغيير في العلاقات بين أنقرة وطهران، اللتين تحاولان منذ فترة طويلة بناء شراكة ظرفية.

العلاقات بين تركيا وإيران عبارة لها طابع ظرفي، ورسوخها يتعرض للاختبار بانتظام، بما في ذلك من خلال الصراعات الإقليمية.

وفي الصدد، قال العضو السابق في البرلمان التركي ومدير البرنامج التركي في المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات، أيكان إردمير، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "العلاقات التركية الإيرانية متعددة: فهي تجمع بين عناصر المنافسة والتعاون. البلدان، ليسا فقط في موقفين متضاربين من الحرب الأهلية في سوريا، ولكنهما يخوضان أيضا صراعا حادا من أجل الهيمنة في العراق. كما أدت محاولات أنقرة الأخيرة تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى زيادة عداء إيران لتركيا. قد يكون هذا أحد أسباب الموجة الأخيرة من الهجمات الإلكترونية التي نفذها قراصنة مرتبطون بالاستخبارات الإيرانية".

وبحسب إردمير يمكن أن تكون مثل هذه الهجمات أيضا انتقاما من تصدي أنقرة الأخير للعملاء الإيرانيين الذين كانوا يلاحقون المنشقين الإيرانيين في تركيا.

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