موسكو تُقوّم مزاعم "مثلث فايمار"

كتبت ايلينا ليكسينا، في "فزغلياد"، عن الاختلاف في مواقف برلين وباريس ووارسو من الأزمة حول أوكرانيا رغم محاولتهم إظهار التضامن وتطابق المواقف فيما بينهم.

وجاء في المقال: قال المستشار الألماني أولاف شولتز، مساء الثلاثاء، قبل محادثاته مع الرئيسين، الفرنسي والبولندي، إيمانويل ماكرون وأندريه دودا، في برلين، إن أي انتهاك قادم لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على روسيا، سياسية واقتصادية وجيواستراتيجية.

وأكد شولتز أن هناك تطابقا في تقويم الوضع حول أوكرانيا لدى قادة ألمانيا وفرنسا وبولندا. وقال: "تطلعاتنا اليوم في إطار مثلث فايمار هي كما يلي: نريد أولاً وقبل كل شيء تخفيض التصعيد في الوضع المتوتر، نحتاج إلى مفاوضات وحل".

وفي الصدد، قال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف: "يعد "مثلث فايمار" شكلا قديما نوعا ما. تم إنشاؤه بهدف دمج بولندا في الهياكل الأوروبية الأطلسية، لكنه ظل على قيد الحياة، بشكل ما، حتى يومنا هذا. هذا نوع من التكريم لوارسو. فمثل هذا الشكل يرفعها إلى الدرجة الأولى بين الدول الأوروبية. لذلك يعتز به البولنديون".

وأضاف: "في هذه الحالة، احتاجت "ترويكا فايمار" إلى إظهار تضامنها في الموقف من روسيا، والأزمة الأوكرانية والأمن الأوروبي، وإرسال هذه الإشارة إلى موسكو وكييف. ومع ذلك، ففي الواقع، تختلف مقاربات باريس وبرلين ووارسو اختلافا كبيرا".

"تلتزم بولندا بأشد المواقف عداء لروسيا، في حين أن ألمانيا في أوروبا والولايات المتحدة متهمة بالتساهل مع روسيا، وعدم استعدادها للتخلي عن السيل الشمالي-2 ورفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة. باريس، بدورها، تميل إلى إقامة علاقة بناءة مع موسكو".

وختم كورتونوف، بالقول: "في الوقت نفسه، أظن أن "مثلث فايمار" بلا آفاق. له بالأحرى رمزية سياسية أكثر منها سياسية عملية. تختلف مصالح باريس وبرلين ووارسو اختلافا كبيرا. ولا يمكن فعل شيء حيال ذلك".

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