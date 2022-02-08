نحن على بعد خطوة من خط النهاية

تحت العنوان أعلاه، نشرت "كوميرسانت" نص مقابلة مع مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عما آلت إليه المفاوضات حول استعادة الاتفاق النووي الإيراني.

ومما جاء في المقابلة الطويلة:

في أي مرحلة المفاوضات الآن حول استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة؟

يمكن تسمية المرحلة الحالية بالأخيرة. لقد قطعت المفاوضات شوطا طويلا بالفعل. تمت صياغة مسودة الوثيقة النهائية. هناك العديد من النقاط التي تتطلب مزيدا من التفصيل، لكن الورقة مطروحة بالفعل على الطاولة.من المفترض أن تتم استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في شكلها الأصلي- من دون إضافات أو حذف- على الرغم من أن بعض الفروق الدقيقة الجديدة قد تظهر، على خلفية أن الوضع قد تغير كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية. لكن ذلك كله سيكون موضوع مفاوضات في المرحلة الأخيرة من العملية.

هل يمكن لحكاية المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران إفشال جهود استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، كما أفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية؟

لا أظن ذلك. على الرغم من أن هذه القضية مهمة للغاية بالنسبة للجانب الأمريكي.

بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة: الألعاب الأولمبية جارية الآن، وإذا استخدمنا مصطلحات رياضية، فهل يمكننا القول إن المفاوضين حول خطة العمل الشاملة المشتركة وصلوا بالفعل إلى خط النهاية وهم على وشك بلوغ الهدف؟

التجربة تقول لي: هناك دائما احتمال أن يقوم أحد ما بخطوات غير مدروسة يمكن أن تقوض ببساطة محادثات فيينا. لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال بالكامل. لكن مثل هذا الموقف سوف يعكس انعدام الشعور بالمسؤولية عند من يقوم بمثل هذه الخطوات. في المرحلة الحالية من المفاوضات، وهي مرحلة متقدمة للغاية، من غير المقبول إطلاقا خلق توتر لا مسوغ له، وتعريض تحقيق نتيجة إيجابية للخطر. نحن على بعد خمس دقائق من خط النهاية. وينبغي اجتياز هذا الجزء الأخير باحترام وسرعة وكفاءة كافية.

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