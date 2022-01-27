السجن بات معقلا للمقاتلين

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول العملية الكبرى التي نفذها تنظيم الدولة مؤخرا في سوريا، وتقديرات قوة داعش الكامنة.

وجاء في المقال: منذ ما يقرب من أسبوع، يدور قتال للسيطرة على مجمع السجون في مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، بعد استيلاء مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عليه. وقد انضمت الولايات المتحدة إلى عملية قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري. وعلى وقع المعارك، فر عشرات الآلاف من سكان المدينة من منازلهم هربا من الخطر. هذه أكبر عملية ينفذها الإرهابيون في سوريا منذ ثلاث سنوات.

من المشاكل التي تعاني منها المنطقة مخيم الهول وعدد آخر من المخيمات الأصغر، حيث جُمعت عائلات المتشددين، بالإضافة إلى السجون التي يوجد فيها بحسب بعض التقديرات حوالي 12 ألف إرهابي من داعش.

ولحل هذه المشكلة، ناشد الأكراد مرارا الحكومات الأجنبية سحب مواطنيها المحتجزين من المعسكرات والسجون في الأراضي التي تسيطر عليها قسد. ففي سجن الحسكة نفسه، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، يوجد مسلحون من دول غربية وروسيا. لكن لا توجد عمليا دولة ترغب في استعادة مواطنيها الإرهابيين. ففي حين أن بعض البلدان، بما في ذلك روسيا، لا تزال مستعدة لأخذ الأطفال، فليس هناك من يحتاج إلى مقاتلين بالغين. وقد شكلت كازاخستان واحدة من الاستثناءات القليلة.

وفي الصدد قال خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيمينوف، لـ "كوميرسانت":"ليس لتجميع إرهابيي داعش في السجون والمعسكرات أن يؤدي سوى إلى تقويض الأمن في شمال شرق سوريا. ففي الواقع، هذه وحدات قتالية جاهزة، لا ينقصها سوى الأسلحة. وبالتالي، يمكن للتوازن أن يختل في أي لحظة، كما نرى في مثال السجن في الحسكة".

وفي الوقت نفسه، دعا سيميونوف إلى عدم المبالغة في تقدير قوة داعش في سوريا والعراق المجاور. وقال: "نعم، لم يتم القضاء على جميع الخلايا، ولا يزال بعضها قادرا على القيام بنشاط قوي، لكن من المستبعد أن تتمكن داعش من استعادة السيطرة على منطقة شاسعة، كحالها في العامين 2014-2015".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب