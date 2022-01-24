ينتقدون طهران على سرية الحوار مع بوتين

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استياء في الأوساط الإيرانية من كتمان ما جرى بين القيادتين الإيرانية والروسية على أعلى مستوى في موسكو.

وجاء في المقال: أثارت زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى موسكو انتقادات في الأوساط السياسية بطهران. فقد طالبوا السلطة التنفيذية بالكشف عن تفاصيل الاتفاقية طويلة الأجل حول التعاون الاستراتيجي مع روسيا، والتي سُلّمت مسودتها إلى الكرملين خلال الزيارة.

تثير السرية حول الاتفاقات الشكوك في أن تكون إدارة رئيسي قد قدمت تنازلات للشركاء في روسيا، ما سيضع إيران في موقف الضعيف. بل إن بعض السياسيين الإيرانيين يقولون إن البلاد تتحول إلى "مستعمرة للصين وروسيا".

وفي حديث مع صحيفة "أرمان الإيرانية"، وجه آية الله حسين موسوي تبريزي نداء مفتوحا للسلطة التنفيذية للإعلان عن محتوى مسودة اتفاقية الـ 20 عاما للتعاون الاستراتيجي مع موسكو.

وتعليقا على إعداد صفقة استراتيجية مع الكرملين، أعلن الإصلاحي الإيراني المؤثر محمد زاره فوماني، صراحة، أن بلاده "أصبحت مستعمرة للصين وروسيا"، واللتين، على حد قوله، تعملان فقط على "تدمير اقتصاد إيران". وهو يعني في حديثه الاتفاقية التي تم إبرامها العام الماضي بشأن التعاون الشامل بين طهران وبكين، لمدة 25 عاما. والتي تزامنت مع شائعات عن استعداد الجانب الإيراني للتضحية بالسيادة مقابل مساعدات اقتصادية وعسكرية. ولكن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية يعللون إبقاء تفاصيل الصفقة مع الصين سرية بطلب من الجانب الصيني.

ولكن هناك مسؤولين آخرين يرفضون نظريات المؤامرة حول إعداد الاتفاق الروسي الإيراني. فقد قلل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية، إبراهيم رضائي، في مقابلة مع وكالة إرنا، من شأن الانتقادات، وعبّر عن ثقته في أن انتقاد الوثيقة يصدر عن أوساط سياسية هامشية.

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