تحت العنوان أعلاه، كتب فالينتين ألفيموف، في "كومسومولسكايا برافدا"، عن الأسباب التي تفشل محاولة أردوغان مصالحة روسيا مع أوكرانيا.

وجاء في المقال: قرر الرئيس التركي أن يصبح صانع سلام بين روسيا وأوكرانيا، ويعمل على تسوية العلاقات أخيرا بين البلدين.

أما بالنسبة لزعيمي روسيا وأوكرانيا، فتجاوبهما مع دعوة أردوغان مختلف جذريا، كما يقول مدير معهد الدراسات السياسية سيرغي ماركوف. وهو متأكد من أن زيلينسكي سيوافق بسعادة على دعوة تركيا.

وهنا، يمكن قول "ولكن" في خمس نقاط:

1. سيرفض بوتين التفاوض مع زيلينسكي لأن روسيا ليست في نزاع مع بلد زيلينسكي. روسيا في صراع مع الولايات المتحدة، التي تسيطر على كل من زيلينسكي وبلاده. لكن زيلينسكي يريد أن يظهر أن الحرب بين بلاده وروسيا أمر ممكن. وهي غير ممكنة من وجهة نظر بوتين؛.

2. سيرفض بوتين مناقشة مشاكل دونباس مع زيلينسكي لأنه أخبره مرات عدة بأن عليه التحدث إلى قادة دونباس. لكن زيلينسكي يريد أن يثبت من خلال المفاوضات أن الحرب في دونباس هي حرب بين بلاده وروسيا، وأن روسيا هي المعتدية. والأمر ليس كذلك من وجهة نظر بوتين؛

3. سيرفض بوتين أن يناقش مع زيلينسكي مشاكل وضع شبه جزيرة القرم، لأن هذه القضية قد تم حلها وانتهت. فهذه إرادة شعب القرم؛

4. سيرفض بوتين أن يناقش مع زيلينسكي تنفيذ اتفاقيات مينسك، لأن زيلينسكي يجب أن يفي أولاً بما وعد به ووقعه في نوفمبر 2019 في باريس. لكنه لم يف بالتزاماته، بل ولا هو قادر على ذلك لان رؤساءه يمنعونه. وما الجيد الذي يمكن أن يفعله عموما، إذا كان رؤساؤه يمنعونه من فعل أي شيء جيد؟

5.سوف يوافق بوتين على أن يناقش مع زيلينسكي مشاكل إعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإزالة العوائق أمام الحركة. لكن السلطات تمنع زيلينسكي من مناقشة هذه المشاكل.

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