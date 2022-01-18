اقترحوا على نتنياهو عزل نفسه سياسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إمكانية العفو عن رئيس وزراء إسرائيل السابق، ولكن بشروط خاصة.

وجاء في المقال: يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إمكانية عقد صفقة مع التحقيق، والتي تتضمن الاعتراف بالذنب في بعض التهم. فقد عُرض على زعيم المعارضة الحالي في الكنيست العفو مقابل تخليه الفعلي عن المشاركة في الحياة السياسية العامة.

ومع ذلك، فُسرت الرغبة في الاتفاق مع نتنياهو كعلامة على ليونة مفرطة من سلطات الرقابة القانونية الإسرائيلية. فقد حث وزير المالية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، ممثلي النظام القانوني على التفكير مليا في تصرفاتهم. بدوره، كتب وزير الصحة، نيتسان هورويتز، في تويتر: "الرجل الذي عمل على تدمير ثقة الجمهور في أسس الديمقراطية لدوافع شخصية لا يحق له المساومة".

إلى ذلك، فمن المتوقع أن يؤدي خروج نتنياهو من السياسة إلى استقطاب وصراعات على السلطة داخل حزب الليكود. ومع ذلك، فليس هذا أكثر ما يخشاه المعلقون. فكما تشير صحيفة وول ستريت جورنال، فإن التقارير المتعلقة باحتمال التوصل إلى صفقة ما قبل المحاكمة أثارت التساؤل عما إذا كان الائتلاف الحكومي الحالي سيكون قادرا على الحفاظ على موقعه. فالتحالف، مزيج متفجر من الأطراف الإسرائيلية المتباينة التي لا تزال على خلاف حول مجموعة متنوعة من القضايا الأساسية. ووفقا لـ Politico، مع نهاية مسيرة نتنياهو المهنية، قد يقرر ممثلو الدوائر ذات العقلية القومية داخل التحالف الحاكم مغادرة التحالف، احتجاجا على ذلك.

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