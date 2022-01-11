دور العامل الإيراني في محادثات روسيا مع الولايات المتحدة والناتو

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن استعداد روسيا لخطوات حاسمة لضمان أمنها.

وجاء في المقال: بات وفد روسيا في جنيف، حيث ستجرى محادثات مصيرية مع والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية. وينبغي أن يتبعها مشاورات حول هذا الموضوع مع حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتتمثل القضية الرئيسية في ضمان أن لا يتوسع الناتو شرقا وأن لا يتم نشر أسلحة هجومية بالقرب من الحدود الروسية، بما في ذلك في أوكرانيا.

سيكون من الجيد لو يتم الإصغاء إلى المخاوف الأمنية الروسية، ولو تقدم الولايات المتحدة، بصفتها "القوة الرائدة والموجهة" في حلف شمال الأطلسي، ردا إيجابيا على جميع مقترحات روسيا. وإذا لم يتم ذلك؟ فما الذي سيحصل؟ يبدو أن لدى موسكو خيارا احتياطيا لمثل هذه الحالة.

بالطبع، ليست كل طرق ضمان الأمن مناسبة لنا. وبالدرجة الأولى، من وجهة نظر أخلاقية. ولكن عند الرغبة في ذلك، يمكن دائما إيجاد رد على أي عمل عدواني.

فعلى سبيل المثال، لفت رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو الانتباه إلى زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو، المقرر إجراؤها في النصف الثاني من الشهر الجاري.

وكتب كوروتشينكو عبر قناته في Telegram: "في 19 يناير، سيصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى روسيا". "إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع روسيا، فسوف تتوصل روسيا إلى اتفاق مع إيران."

من المفترض أن "العامل الإيراني" ليس العامل الوحيد الذي يجب أن يضعه شركاء روسيا في الاعتبار في محادثات جنيف وبروكسل. يتحدث العديد من المحللين السياسيين أيضا عن خطوات أخرى محتملة ذات طبيعة عسكرية، يبدو أن روسيا جاهزة بالفعل للجوء إليها دفاعا عن مصالحها الأمنية. لقد نمت قدرات القوات المسلحة الروسية. وأكدت ذلك، مرة أخرى، عملية نقل الوحدات المحمولة جوا إلى كازاخستان في أيام قليلة.

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