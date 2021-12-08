دول الخليج مدعوة للتعاضد ضد إيران

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن محاولات محمد بن سلمان حشد موقف خليجي مشترك ضد طهران بالتزامن مع تطبيع العلاقات بين المملكة وتركيا.

وجاء في المقال: تُقدّم جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في دول شبه الجزيرة العربية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري. وثمة عامل يؤثر جوهريا في أجندة هذه الجولة، بالنسبة للرياض، هو التوقف في عملية التفاوض بشأن استعادة «الاتفاق النووي» الإيراني.

وفي الوقت الذي تحاول فبه الرياض بحذر الحصول على ضمانات أمنية واضحة من طهران عبر قنوات التفاوض، من خلال تقديم حوافز اقتصادية لها، تقوم أبوظبي على مدى السنوات الأخيرة بتخفيف التوترات مع جارتها الفارسية دون أي خوف. وقد ثبت ذلك من خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها مستشار القيادة الإماراتية لشؤون الأمن القومي طحنون بن زايد إلى إيران.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر لم تذكرها أن جولة ولي العهد السعودي تهدف إلى تطوير موقف مشترك مع الجيران فيما يتعلق بالتفاعل مع الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، فمن المستبعد أن يكون ممكنا فرض أجندة المواجهة على دول مجلس التعاون الخليجي. فطهران تحتفظ بعلاقات تجارية وثيقة مع أبو ظبي وتتعاون بنشاط مع الدوحة في قطاع الطاقة. ولا مصلحة للكويت وعمان في الصراع، وهما تلعبان دور الوسيط تقليديا في النزاعات الإقليمية المتشابكة.

من المحتمل أن يؤدي وصول ولي العهد محمد إلى قطر إلى إحراز تقدم في تطبيع العلاقات بين المملكة وتركيا. فقد قالت مصادر بلومبرغ المطلعة إن موعد الزيارة يتزامن مع زيارة أردوغان إلى الإمارة. بدورها، قالت مصادر في أوساط المسؤولين في الدوحة لصحيفة وول ستريت جورنال إن الزعيم التركي وولي العهد السعودي أبلغا أمير قطر تميم بن حمد عن رغبتهما في "تعزيز العلاقات واستعادة التجارة" البينية.

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