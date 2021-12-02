روسيا والغرب لم يتفقا على ضمانات

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مطالب متبادلة بين روسيا والناتو يبدو أنها غير قابلة للتحقيق.

وجاء في المقال: أعلن فلاديمير بوتين أن روسيا سوف تصر على الاتفاقات القانونية التي تمنع توسع الناتو باتجاه الشرق. وقد عبّر بوتين عن موقف الكرملين هذا خلال تلقيه أوراق اعتماد سفراء 20 دولة. وتزامن ذلك مع اختتام اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في ريغا.

في اليوم الأول للاجتماع في ريغا، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه سيتم فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال شنت القوات الروسية هجوما على أوكرانيا. وقد أدلى الأمين العام ببيانين موجهين، على ما يبدو، إلى أوكرانيا وروسيا في الوقت نفسه. فأولاً، أوضح أن الناتو لن يقاتل على الأراضي الأوكرانية في حال غزو روسيا لأراضي أوكرانيا؛ وثانيا، رفض ستولتنبرغ رفضا قاطعا خيار استبعاد توسع الناتو إلى الشرق من حيث المبدأ. وفي الأول من ديسمبر، طور موقفه، قائلا إن الناتو "لا يعتقد حتى" بأن لروسيا منطقة نفوذ خاصة لدى جيرانها، من الدول ذات السيادة.

لقد حاولت أوكرانيا وجورجيا الحصول إلى تفاصيل محددة حول توقيت انضمامهما إلى الناتو وضمانات الدفاع عنهما في حال تعرضتا لهجوم روسي. ومع أنهما لم تحصلا على وعود بضمهما إلى الحلف، فقد توعد أمين الناتو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين روسيا بعواقب وخيمة في حال غزت أوكرانيا.

ومع ذلك، فتصريح بوتين يعني أن الكرملين عازم بإصرار على ضمان حق روسيا في الاعتراض على توسيع الناتو. سيكون الوضع في أوكرانيا موضوع نقاش في ستوكهولم. هناك، على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سيلتقي لافروف وبلينكن.

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