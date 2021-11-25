ظهور مستشارين عسكريين أمريكيين في أوكرانيا "خط أحمر"

تحت العنوان أعلاه، كتب فيودور دانيتشيف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تسليح الولايات المتحدة لأوكرانيا استعدادا لمواجهة تريدها مع روسيا.

وجاء في المقال: دعت الولايات المتحدة إلى دعم أوكرانيا في نزاع عسكري تراه محتملا مع روسيا. وبحسب CNN، فإن واشنطن تدرس إرسال مجموعة من المستشارين العسكريين وأسلحة حديثة إلى أوكرانيا. هذه الإجراءات، بحسب القناة التليفزيونية، يجب أن تزيد من كفاءة الجيش الأوكراني القتالية، وتمنع روسيا من "عمليات عدوانية". وسبق أن صرحت السلطات الأمريكية مرارا بأن أوكرانيا مهددة بغزو عسكري روسي.

وفي الصدد، أشار الخبير العسكري أليكسي فاليوجينتش في محادثة مع "موسكوفسكي كومسوموليتس"، إلى أن الهستيريا حول حكاية "الغزو الروسي" يتم الترويج لها بشكل متعمد من قبل وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وأوكرانيا من أجل إضفاء الشرعية على وجود الجيش الأمريكي على حدود روسيا الغربية.

وقال: "وجود الأسلحة الأمريكية في حد ذاته، والمستشارين الأمريكيين، لا يعني شيئا على الإطلاق. الجيش الأفغاني مثال جيد على ذلك. المسألة في أن الولايات المتحدة يمكن أن تقيم بعثة دائمة لمستشاريها في أوكرانيا. وهذا يعني انتشار مباشر للجيش الأمريكي، في الواقع، على حدودنا. هذا تحد خطير وتهديد خطير يجب عدم التسامح معه. لأنهم يستطيعون حل مجموعة متنوعة من المهام، وما يحتاجونه فقط شرعنة وجودهم. بهذا المعنى، تتصرف قيادتنا بشكل صحيح، ولا ترد على الاستفزازات. لكن إرسال قوات أمريكية، وإنشاء بعثة عسكرية أمريكية دائمة خط أحمر، تجاوزه يستوجب الرد الأكيد. فكيف يكون بالضبط الرد، سؤال آخر".

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