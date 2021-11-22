الولايات المتحدة بدأت تشتري من روسيا نوعا آخر من الوقود بشكل غير متوقع

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول زيادة الطلب الأمريكي على الوقود الروسي رغم العقوبات.

وجاء في المقال: تفرض الولايات المتحدة، بإحدى يديها، عقوبات على روسيا وتدعو للحصول على طاقة "خضراء"، بينما تشتري باليد الأخرى مزيدا من الهيدروكربونات الروسية التقليدية. حتى وقت قريب، كانت الولايات المتحدة تشتري النفط الثقيل والمازوت من روسيا، والآن هناك زيادة في الاهتمام بوقود الديزل أيضا.

فقد غادرت أربع ناقلات روسية تحمل مليوني برميل من وقود الديزل المصنوع من الغاز الطبيعي إلى الولايات المتحدة. سيكون هذا الإمداد هو الأكبر منذ 2018. ذكرت ذلك Bloomberg مستندة إلى بيانات من منصة Vortexa للتتبع والتحليل.

وقالت الوكالة إن الديزل الروسي سيساعد في خفض أسعار الوقود التي وصلت في الساحل الشرقي إلى أعلى مستوياتها في السنوات السبع الماضية.

وكما يقول نائب مدير معهد الطاقة الوطنية، ألكسندر فرولوف: "حُرمت الولايات المتحدة نحو 20 مليون برميل نفط شهرياً من تلك التي كانت تزودها بها فنزويلا. كان لابد من تعويض هذا الحجم من مصادر أخرى. وأحد هذه المصادر روسيا. وهي الآن تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة، بين شهر وآخر، في إمداد الولايات المتحدة بالنفط ومنتجاته. في المقام الأول كندا (توفر نصف واردات الولايات المتحدة)، وفي المركزين الثاني والثالث كانت المكسيك مع فنزويلا، والآن - المكسيك مع روسيا".

على الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، إلا أنها لا تزال تنتج نفطا أقل مما تستهلك: تنتج 11.4 مليون برميل يوميا وتستهلك حوالي 20 مليون برميل في اليوم، بحسب فرولوف. وفي الوقت نفسه، تصدر الولايات المتحدة أيضا جزءا من نفطها، ما يجعلها تعاني نقصا في المعروض من الخام ومنتجاته.

وقال فرولوف: "كل هذا يشير إلى أن من السابق لأوانه دفن وقود المحركات التقليدي أو الحديث عن أن الاستثمارات في تحديث مصافي النفط الروسية لن تؤتي ثمارها أبدا. فالولايات المتحدة الأمريكية تدحض هذه القصص "الرائعة" بمثالها الخاص".

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