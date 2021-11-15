منطقة توتر: الناتو يكثف طلعاته الجوية فوق البحر الأسود

تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون لافروف وأندريه فيودوروف، في "إزفيستيا"، حول مخاطر التصعيد ضد روسيا في منطقة البحر الأسود.

وجاء في المقال: تصعيد التوتر العسكري في منطقة البحر الأسود مستمر. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تحولت عمليات المجموعة البحرية الأمريكية وطلعات الاستطلاع الجوي لحلف شمال الأطلسي يوم السبت نحو الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

خلال اليوم الماضي رصدت رادارات القوات الجوفضائية الروسية وقوات أسطول البحر الأسود أربع طلعات لطائرات استطلاع الناتو في الأجواء فوق منطقة البحر الأسود.

ولكن الخبير العسكري دميتري بولتينكوف شكك في أن يشكل الوجود المتزايد للسفن الأمريكية في البحر الأسود خطورة على روسيا، وقال لـ"إزفيستيا":

"الإمكانات القتالية لسفن وطائرات الاستطلاع الأمريكية وحدها في البحر الأسود صغيرة ولا تشكل تهديدا كبيرا. فقوات الأسطول والطيران الروسية في البحر الأسود تكفي الآن لصدها. وحتى إشراك جورجيا أو أوكرانيا مع القوات الأمريكية لن يغير في الوضع. فلدى هؤلاء أساطيل ضعيفة للغاية. أما الزيارات المتكررة لحاملات الصواريخ الاستراتيجية فتشكل تهديدا أكثر خطورة. من السهل تتبع حركات السفن والتحكم فيها. يمكن نشر الطيران بشكل أسرع بكثير، بل ومفاجئ".

ووفقا للخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين يمكن للولايات المتحدة أن تحافظ على مثل هذا النشاط لفترة طويلة. فلديها الموارد الكافية من السفن وطائرات الاستطلاع للقيام بذلك. لكن لا ينبغي توقع أي نوع من التصعيد العسكري. فسوف يستمر هذا الاستعراض إلى أن تتفق الولايات المتحدة وروسيا على قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

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