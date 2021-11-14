تركيا تستبدل الذرة بالغاز الروسي

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول تناقض مربك بين شركتي غاز بروم وروس آتوم الروسيتين يلوح في أفق سوق الطاقة التركية.

وجاء في المقال: لم يمر درس الطاقة العالمي عبثا بالنسبة لتركيا. فقبل أن تطلق أنقرة أول محطة للطاقة النووية، باتت جاهزة عمليا لبناء الثانية والثالثة..

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تخطط لبناء محطتين أخريين للطاقة النووية في أعقاب مشروع أكويو الذي طورته شركة روس آتوم.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون تركيا قادرة على بناء محطات طاقة نووية جديدة وفق الظروف الجذابة للغاية التي وافقت عليها روس آتوم عند بناء محطة أكويو للطاقة النووية، على حد تعبير نائب رئيس القسم الاقتصادي في معهد الطاقة والتمويل، سيرغي كوندراتييف.

فالآن يتحمل الجانب الروسي جميع مخاطر المشروع. فهو يبني، ويبحث عن تمويل، بينما لم يتم توقيع اتفاقية مع أنقرة من شأنها أن تضمن لشركة روس آتوم استعادة الأموال المستثمرة في المشروع.

عندما دخلت روس آتوم السوق التركية، كان الاقتصاد التركي ينمو بمعدل مرتفع، وكان البلد يتمتع باقتصاد كبير واستقرار مالي، وعملة مستقرة. الآن، فقدَ الاقتصاد التركي قوته: التضخم خارج المخططات، وتستمر الليرة التركية في التراجع.

النقطة الأساسية هي الشروط التي ستقدمها تركيا. إذا كانت أنقرة مستعدة لتقديم ضمانات باستعادة الأموال المستثمرة، فإن شركة روس آتوم، بالطبع، ستبني المشروع.

وأضاف كوندراتيف: "في الوقت الحالي، الطلب داخل روسيا أقل من وحدة طاقة واحدة سنوياً. لذا فإن شركةروس آتومتتمتع بقدرة متاحة لمشروعات خارج البلاد وتبحث عن مشروعات جديدة في كل من أوروبا وآسيا".

ولكن هنا يبرز "عامل غازبروم". فالسوق التركية بالنسبة لهذه الشركة الروسية من أكبر الأسواق في أوروبا.

ومع ذلك، إذا عرضت أنقرة على شركةروس آتومعقدا مربحا مع ضمان استعادة النفقات، فمن المستبعد أن ترفض بسبب المخاوف من الإضرار بشركة غازبروم، التي كانت أول من شارك في هذه السوق، ببساطة لأن الآخرين سيجدون بسرعة مثل هذه الظروف جذابة".

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