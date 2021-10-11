هل سيكون هناك فائزون في السباق إلى القمر؟

كتب فلاديمير غوباريوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول مكان روسيا في السباق العالمي إلى القمر.

وجاء في المقال: في "سباق القمر"، الذي يتكشف الآن في العالم، قد لا يكون هناك فائزون.

أعلنت "روس كوسموس" عن "مناقصة قمرية". فالشركة المملوكة للدولة مستعدة لإبرام عقد بقيمة 1.7 مليار روبل مع الشركة التي تستطيع توفير رحلة مأهولة آمنة إلى القمر.

في العام الماضي، جلبت سفينة "Chang'e-5" الصينية 2 كغ من تربة القمر إلى الأرض. كانت رحلة الجهاز صعبة للغاية: أولاً، دخول المدار القمري، ثم انفصال وحدة الهبوط، وهبوطها المرن، وأخذ عينات من التربة، وبدء مرحلة الإقلاع، والتحامها مع الوحدة المدارية، وانطلاقها نحو الأرض وإطلاق أمبولة محملة بشحنة لا تقدر بثمن.

في الصين، لا يخفون أنهم يعتزمون، بموجب هذا المخطط، إرسال رواد فضاء إلى القمر.

ولا يزال إيلون ماسك وجيف بيزوس، اللذان دخلا السباق القمري ولم يدخرا المليارات من أجل استكشاف الفضاء، يأملان في التفوق على الصينيين. فقد بدآ في إنشاء سفن جديدة وصواريخ ثقيلة لهذا الغرض.

من الواضح أن قاعدة علمية قوية يجب أن تظهر على القمر. ومن الضروري أن تذهب البشرية إلى أبعد من ذلك في الفضاء. كما من الواضح أن أحدا بمفرده لن يكن قادرا على إنشائها، لا الصين ولا أمريكا. أعتقد بأن هذين البلدين وغيرهما من المشاركين في الملاحة الفضائية يجب أن يتحدوا.

تقول إحدى الحيل الصينية: "إذا كنت تريد الإمساك بشيء ما، فاتركه أولاً". تتطور ريادة الفضاء في الصين تماما وفق هذا المبدأ: فهم يدرسون بعناية تجربة الدول الفضائية، ثم يجدون طرقهم الخاصة للتطور. وهم يعتقدون بأنه لا يوجد أي "سباق قمري"...

لذا، فلا معنى لأن نطير إلى القمر بعد. علينا أن ننتظر أن يقوم الصينيون والأمريكيون بذلك، ثم ننضم إليهم في إنشاء قاعدة علمية هناك، على أمل في أن يترعرع أمثال عالمي الفضاء مستيسلاف كيلديش وسيرغي كوروليوف في مكان ما في روسيا...

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