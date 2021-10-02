أمام  موسكو وأنقرة عدو مشترك في سوريا

تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد" حول النتيجة الأهم لاجتماع الرئيسين، بوتين وأردوغان، والتي لوحظت على أرض سوريا.

وجاء في المقال: ما إن غادر سوتشي بعد محادثات مع فلاديمير بوتين، حتى انتقد الرئيس التركي واشنطن. لم يكتف أردوغان بمطالبة الولايات المتحدة بتحرير الأراضي السورية من قواتها، إنما وأطلق على أحد مساعدي بايدن الرئيسيين اسم "مخرج الإرهابيين". أما مع بوتين، بحسب أردوغان، فهناك "وحدة في جميع القضايا تقريبا".

وفي الصدد، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط ستانيسلاف تاراسوف: "أنقرة، ليست شريكا سهلاً، لكن تعاوننا الثنائي مستمر، وإذا توصلنا إلى اتفاقيات ما، فمن المؤكد أنها تنفذ". ولكن، يتزايد الانتقاد لأردوغان داخل تركيا بسبب هشاشة النظام المالي في البلاد. يدين كثيرون السلطات لتوريط تركيا في أربع حروب في وقت واحد: في سوريا وليبيا والعراق والحرب الأهلية في أراضيها الجنوبية الشرقية. على هذه الخلفية، يحتاج أردوغان إلى استعراض النجاح في سياسته الخارجية".

وهذا السبب في أن الاجتماع في سوتشي كان مهما في المقام الأول بالنسبة للجانب التركي، بل مهمة واقعة انعقاده بحد ذاتها، بحسب تاراسوف. وهذا يفسر حقيقة عدم الإعلان عن أي قرارات مهمة عقب الاجتماع. كان الزعيم التركي، ببساطة، في حاجة إلى وقوف موسكو معه. وسبب تحول أردوغان نحو موسكو هو سلوك سيد البيت الأبيض، جو بايدن، الذي يتجاهل عمليا الزعيم التركي.

ووفقا لتارساوف، في وقت سابق، كان دعم الولايات المتحدة يمنح أنقرة حججا لتعزيز موقفها في المحادثات مع موسكو. وكان من الواضح لموسكو أن الأمريكيين يقفون وراء طروحات أردوغان. لكن بايدن تخلى هذه المرة عن هذه الدسيسة وترك أردوغان بمفرده مع بوتين.

وأضاف تاراسوف أن الزعيمين توصلا إلى قرار واحد على الأقل - بشأن سوريا - على الرغم من أنهما لم يعلناه. ففور اجتماع بوتين مع أردوغان، بدأت الوحدات التركية في الانسحاب من إدلب - وهي عدة آلاف من الجنود والعديد من المركبات المدرعة.

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