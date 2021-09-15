كوريا الشمالية تمتلك صاروخا مجنحا

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيرف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول قفزة نوعية في الصناعة العسكرية لدى كوريا الشمالية، تخيف جيرانها.

وجاء في المقال:أصابت صواريخ كوريا الشمالية الهدف على مسافة 1.5 ألف كيلومتر.. فكتبت وسائل الإعلام اليابانية والأمريكية عن تزايد خطر شن هجوم مفاجئ من بيونغ يانغ، ودعت إلى تشديد العقوبات. بالمقارنة، تصمت وسائل الإعلام الغربية عن نجاحات كوريا الجنوبية في إنتاج صاروخ بالستي يطلق من تحت الماء، وتطوير أحد أكبر الرؤوس الحربية في العالم.

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الصواريخ المختبرة طارت فوق أراضي البلاد ومياهها الإقليمية، وغيرت مسارها في الطريق إلى الهدف وقامت برسم دوائر. وأوضحت الوكالة أن كوريا الديمقراطية تمتلك الآن "أسلحة ذات أهمية استراتيجية كبيرة". ويرجح محللون أجانب أن تحمل شحنات نووية.

وبحسب "رويترز"، تشير الاختبارات إلى أن برنامج الأسلحة الكوري الشمالي يتطور باستمرار، على خلفية الجمود في المفاوضات الهادفة إلى حل مشكلة برامج النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات.

عادة ما تحظى صواريخ كوريا الشمالية المجنحة باهتمام أقل من الصواريخ البالستية، كونها غير محظورة صراحة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. لكن كبير الباحثين في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أنكيت باندا، يؤكد أنها المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية صراحةً على الصاروخ الجديد صفة الاستراتيجي. وبحسبه، هذا تعبير ملطف، ما يعني أنه يمكن أن يحمل شحنة نووية.

ويؤكد الباحث في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار في الولايات المتحدة، جيفري لويس، أن الصواريخ المجنحة متوسطة المدى لا تقل خطورة عن الصواريخ البالستية، لأنها يمكن أن تتجاوز رادارات الدفاع الصاروخي.

وفي طوكيو، يقول السياسيون المشاركون في الحملة الانتخابية لرئاسة الحكومة إن الصاروخ الجديد يمكن أن يصل إلى اليابان. ويجب اتخاذ إجراءات جوابية.

وفي الصدد، قال الباحث البارز في معهد دراسات الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين أسمولوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "الشمال يواصل تطوير إمكاناته النووية، لكنه في الوقت نفسه يفي بالوعود التي قطعها لترامب.. لقد وعد كيم ترامب بعدم إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات، ولا يطلقها.. لكن حقيقة أن كوريا تطلق صاروخا من غواصة يجعلها جزءا من دائرة ضيقة جدا من الدول التي تمتلك مثل هذه التقنية".

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