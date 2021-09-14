حفتر يسعى للاتصال مع بايدن

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استئجار المشير حفتر جماعة ضغط لتأمين زيارة له إلى البيت الأبيض. فبماذا يريد إقناع واشنطن؟

وجاء في المقال:ينوي قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ترتيب زيارة إلى واشنطن عشية الانتخابات العامة في شهر ديسمبر في ليبيا. وقد استعان بجماعة ضغط أمريكية مؤثرة. العقد، الذي تقترب قيمته من مليون دولار، دخل حيز التنفيذ. ووفقا لمجتمع الخبراء، يسعى حفتر إلى تصحيح صورته.

لفتت Foreign Lobby Reportإلى أن قائد الجيش الوطني الليبي بات لديه من يمثله رسميا في واشنطن، وهما: عضو الكونغرس الجمهوري السابق روبرت ليفينغستون والمستشار السياسي لاني ديفيس. مقابل ستة أشهر من العمل، سيحصلان على 960 ألف دولار، مع إمكانية تمديد عقدهما "دعماً لمزيد من التحسن في العلاقات الأمريكية الليبية".

في الأشهر المقبلة، سيكون هدف ممثلي حفتر تنظيم زيارة له إلى أمريكا. وكما قال ليفينغستون، فمن المهم أن يظهر التزامه بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة" برعاية الأمم المتحدة، في الرابع والعشرين من ديسمبر.

ولكن، بحسب الخبراء، استعرض قائد الجيش الوطني الليبي بشكل متكرر تحديه لقرارات حكومة طرابلس في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى أن حفتر سيعمل على تخريب الانتخابات.

إذا تمكن المشير من زيارة واشنطن، فيتعهد ليفينغستون وديفيز بتنظيم مباحثات مباشرة مع البيت الأبيض، ووزارة الخارجية والبنتاغون، ومع ممثلين بارزين في الكونغرس، بما في ذلك أعضاء لجان المجلسين للشؤون الخارجية والدفاع والاعتمادات.. ويأمل قائد الجيش الوطني الليبي بتلقي "دعم سياسي ودبلوماسي واقتصادي إضافي من الولايات المتحدة، لتحسين مستقبل ليبيا الموحدة في ظل نظام حكم ديمقراطي".

وتعليقا على عقد الضغط الجديد ونية حفتر السفر إلى أمريكا، قال الباحث في "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة في سويسرا"، جليل حرشاوي، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "حسابات قائد الجيش الوطني الليبي بسيطة. لاحظ حفتر أن إدارة بايدن تغض النظر عنه نسبيا حتى الآن. وعلى ذلك، خلص إلى أنه في سياق الانتخابات المقبلة المحتملة، يمكنه الحصول على مزيد من الدعم من واشنطن، وتحسين صورته كقائد مؤيد للديمقراطية".

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