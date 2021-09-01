الصراع بين العرب يدب نحو أفغانستان

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول دور قطري في تعطيل دور الإمارات والسعودية في أفغانستان.

وجاء في المقال: دعت قطر حركة طالبان الراديكالية إلى الموافقة على وجود قوات أجنبية في مطار كابل الدولي لأغراض أمنية. فقد وجه النداء إلى طالبان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز". وقد أكدت وسائل إعلام موالية للدوحة، نقلاً عن مصادرها، أن الإمارة اتفقت مع شريكتها تركيا منذ فترة طويلة على التنسيق الكامل لإدارة الميناء الجوي بعد انسحاب القوات الأمريكية، الذي اكتمل في الحادي والثلاثين من أغسطس.

إنما هناك واحدة من المشكلات التي لم يتم حلها في الطريق إلى الصفقة. فإلى جانب موقف طالبان، التي لا تريد إشراك الأجانب في إدارة المطار، هناك مشكلة أن الحكومة الأفغانية الهاربة وقعت عقدا للحفاظ على مركز النقل هذا، في أكتوبر الماضي، مع شركة من الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، فمن المنطقي أنه سيكون على السلطات الأفغانية الجديدة إعادة التفاوض على الاتفاقية. وهذا بدوره قد يسبب استياءً في أبو ظبي. فلطالما حاولت الإمارات، حيث ركزت النخبة السياسية الأفغانية أصولها على مدى سنوات، التنافس بصورة غير معلنة مع قطر على مكانة منفصلة في الملف الأفغاني.

في أحد الخلاصات السياسية لمعهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO) هذا العام، قيل إن لقطر مكانة مهيمنة في عملية التسوية الأفغانية "ليس فقط بسبب وجود عملية سلام رفيعة المستوى فيها، إنما ولأنها تمكنت من استخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة من أجل التعامل مع الهجوم الدبلوماسي من المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الخليج". ووفقا لهذه التقديرات، فإن الطريقة التي تُبنى بها العلاقات بين الدول الرئيسية في الخليج العربي ستنعكس حتما على التحالف في أفغانستان. لذلك، من المتوقع أن يتصاعد الصراع التقليدي بين هذه الدول على القيادة في عهد طالبان.

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