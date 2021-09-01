تحت عنوان " لغة العقل"، كتب رئيس الجامعة الأمريكية في موسكو، إدوارد لوزانسكي، في "إزفيستيا"، حول تأثير المخابرات المركزية الأمريكية في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وجاء في المقال: يومض اسم مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، بشكل متزايد في الصحافة، على خلفية الأحداث الأخيرة في أفغانستان.

في عدد أبريل 2019 من The Atlantic، أوضح بيرنز الخطأ الذي حدث في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، لكنه، كما يليق بدبلوماسي محترف، تجنب العبارات القاسية والاتهامات، محاولا الحفاظ على الموضوعية، وهي حالة نادرة في زمننا. ومع ذلك، ففي المقال الطويل المومى إليه، هناك مقطع مفتاحي، يقول بيرنز فيه: لقد حذر البيت الأبيض من أن عضوية أوكرانيا في الناتو بالنسبة لفلاديمير بوتين هي الخط الأحمر جدا الذي لن يسمح بتجاوزه.

ومع ذلك، لم يكن أوباما راغبا، أو لم يكن قادرا، على مقاومة القوى في واشنطن التي كانت على استعداد لفعل أي شيء لدعم الانقلاب في أوكرانيا في فبراير 2014، والذي، وفقا لحساباتهم، كان ينبغي أن يتوج بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. النتائج معروفة، وكثيرون، بمن في ذلك في الغرب، يعرفون جيدا من المسؤول عن المأساة الأوكرانية.

يبدو أن الكارثة في أفغانستان التي تحدث أمام أعيننا، الآن، يجب أن تدفعنا إلى استعادة كلمات ويليام بيرنز حول الحاجة إلى التعاون مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب.

لكن بدلاً من ذلك، قد تستخدم زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أمريكا لإثارة جولة جديدة من الهستيريا المعادية لروسيا. إدارة بايدن، في حالة فوضى. وللأسف، لا يبدو أن هناك مسؤولا واحدا يعرف ماذا يفعل. باستثناء بيرنز.

بالطبع، لا يُنظر إلى وكالة المخابرات المركزية كمنظمة تبحث عن مبادرات سلام. ولكن، من يدري، فهناك دائما استثناءات. ومن وجهة نظري، في الوقت الحالي، مديرها شخص قادر على تقديم نصيحة صحيحة للرئيس.

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