خبير يوضح إصرار أردوغان على شراء إس-400

تحت العنوان أعلاه، كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد"، حول إصرار أردوغان على تسليح بلاده بفوجين من صواريخ إس-400 الروسية.

وجاء في المقال: قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه لا يساوره شك في الحصول على فوج ثان من منظومة صواريخ إس-400 المضادة للطائرات من روسيا.

وسبق أن تحدث المدير العام لشركة Rosoboronexport، ألكسندر ميخيف، عن إمكانية توقيع عقد جديد مع تركيا لتزويدها بمجموعة جديدة من الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-400 في المستقبل القريب.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري سيرغي دينيسينتسيف: "من خلال تصريحه، يظهر أردوغان عناده السياسي: فهو بدلا من أن يوقف التعاون (مع روسيا) بخصوص إس-400، كما طالبته الولايات المتحدة، يقوم بتعزيزه".

تعود خطط أنقرة لشراء فوج ثان من إس-400 بمجموعة إلى عدة عوامل، منها: أولاً، يسعى أردوغان إلى إظهار التعددية في علاقات والتركيز على أكثر من شريك في مواجهة الولايات المتحدة؛ وثانيا، لدى تركيا فرصة لدراسة التقنيات العسكرية الجديدة والعمل عليها".

"بالإضافة إلى ذلك، وبصرف النظر عن قضية التكنولوجيا والرغبة في إظهار الاستقلالية، يلعب عامل السعر دورا أيضا. فشراء إس-400 أرخص بالنسبة للميزانية التركية من تكلفة التعاون المماثل مع الأمريكيين".

و "مع ذلك، فإن امتلاك فوجين من إس-400 ليس كثيرا على بلد في مثل هذا الوضع الجيوسياسي المعقد. لا يمكن القول إن شراء فوج ثان سيغير جذريا القدرات العسكرية لأنقرة. لا. إنها قضية سياسية أكثر".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب