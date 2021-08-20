شعبية بايدن سقطت مع سلطات أفغانستان

تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي زابرودين، في "إزفيستيا"، حول انعكاس انتصار طالبان على الوضع الداخلي في الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: سجلت عدة استطلاعات للرأي انخفاضا في نسبة التأييد للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد انتقال السلطة في أفغانستان إلى طالبان. تحوم شعبية الرئيس الآن حول 45-46٪.

وفي الصدد، قال رئيس الجامعة الأمريكية في موسكو، إدوارد لوزانسكي، إن الرأي العام ومخاوفه، يتأثران، على وجه الخصوص، بحقيقة أن "فشل الولايات المتحدة وعارها العالمي، تبثه الإذاعات وشاشات التلفزيون في كل مكان". وقال:

"حتى الصحافة التي تحابي بايدن تتحدث عن ذلك. يتفق الجميع على أن هذه كارثة. الأمريكيون، شباب وطنيون. التعبير عن الاستياء من الحكومة شيء، والفرجة على الإهانة الوطنية شيء آخر".

وأضاف لوزانسكي لـ"إزفستيا": "عندما تُمس عزة البلاد، فإن ذلك يؤثر على الرأي العام".

ولعل الوضع في أفغانستان هو الفشل الرئيس للإدارة الحالية منذ وصولها إلى السلطة. سوف تجري البلاد انتخابات نصفية في العام 2022. وبالطبع يرغب الجمهوريون في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ وزيادة حصتهم في مجلس النواب. وقد تساعدهم كارثة جو بايدن الأفغانية في هذا الأمر.

بالفعل، يدير الجمهوريون عجلة الحالة الأفغانية بقوة، حتى إن الرئيس السابق دونالد ترامب يدعو الديمقراطيين إلى الاستقالة. وعلى الرغم من وضوح أن جو بايدن لن يغادر البيت الأبيض، إلا أن الخلفية التي يحتاجها خصومه يتم تشكيلها بنجاح.

وخلص لوزانسكي إلى التالي: "لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان لدى الجمهوريين بالتأكيد فرص ممتازة للفوز".

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