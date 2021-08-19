إما، إما .. إما طالبان

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول الموقف في العالم الإسلامي من سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وجاء في المقال: استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، لم يخف الغرب فقط، بل والعالم الإسلامي. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الدولتان الوحيدتان اللتان اعترفتا، إلى جانب باكستان منذ 25 عاما، بإمارة أفغانستان الإسلامية، كانتا هذه المرة من بين أوائل الدول التي أجلت دبلوماسييها من كابول.

وفي الصدد، قال الأستاذ في قسم السياسة العالمية بجامعة موسكو الحكومية، غريغوري كوساتش، لـ"كوميرسانت": "الرياض قلقة بشأن كيفية استجابة مختلف القوى الراديكالية وكيف يمكن أن يؤثر ذلك عليها وعلى مصير المنطقة. ولعل السعودية تخشى من الانتقام بسبب سياستها التصالحية في أفغانستان من وجهة نظر طالبان. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يخشون من تنامي التطرف في المنطقة وكيف سيؤثر ذلك على الوضع داخل المملكة، حيث يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرا تحديث الإسلام، ما يثير استياء القوى المحافظة".

أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإن دورها كمركز مالي عالمي يعوقها عن دعم طالبان قبل أن يقرر ذلك اللاعبون العالميون الرئيسيون. ناهيكم بأن السعودية والإمارات خفضتا بحدة مشاركتهما في التسوية الأفغانية بعد بدء صراعهما الدبلوماسي مع قطر في العام 2017. فمنذ العام 2013، استضافت الدوحة المكتب السياسي لطالبان، وأصبحت واحدة من منصات التفاوض الرئيسية بينها وبين الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة. من غير المستغرب أن القطريين أصبحوا الآن أكثر نشاطا من جيرانهم، وحال تركيا مماثل. وقد قال وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تحافظ على الحوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك طالبان.

بالمقارنة مع قطر وتركيا، يلاحظ الحذر الشديد في تصريحات جميع الدول الإسلامية الأخرى.

ولعل إيران من بين أولئك الذين تفرحهم هزيمة الولايات المتحدة. كما أشادت حركة حماس الفلسطينية المقربة من طهران بـ "انتصار طالبان على الغزاة المحتلين"، واصفة إياه بإنجاز لقوى المقاومة، واعدة بالسير على طريقهم في القتال ضد إسرائيل. ومع ذلك، ففي طهران يفضلون المفاوضات (خاصة وأن روسيا مهتمة بمشاركة الإيرانيين)، بدلاً من تدهور الوضع على حدودها وزيادة حادة في تدفق اللاجئين.

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