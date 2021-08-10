المشاة الروس طاروا إلى براري الصين

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استعدادات روسية صينية لمواجهة عدو مشترك في ساحة القتال.

وجاء في المقال: تبدأ التدريبات العسكرية الصينية والروسية "سيبو/انتراكشن 2021" اليوم الاثنين. وستجري في حقل تدريب في منطقة نينغشيا-هوي ذاتية الحكم، حيث تم نشر حوالي 13 ألف جندي وأكثر من 400 قطعة من الآليات العسكرية. وعلى الرغم من أن المناورات تجري في منطقة بعيدة عن عاصمة الصين، إلا أنها تكتسب صدى دوليا.

وفي بكين، يؤكدون أن واشنطن وحلفاءها تبدأ بالتزامن مع التدريبات الصينية الروسية مناورات من أجل الاستعداد، كما يقول الأمريكيون، لصد العدوان على جبهات عديدة. فوفقا لصحيفة Stars and Stripes، بدأت البحرية الأمريكية أكبر تدريبات منذ 40 عاما. الهدف منها إرسال إشارة قوية للصين. وقد بدأت قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية المناورات مع بريطانيا وأستراليا واليابان. ثم ستجرى، في نهاية أغسطس، مناورات بمشاركة الهند في خليج البنغال. وكتبت صحيفة "ديفينس بوست" الأمريكية أن في ذلك رسالة من الولايات المتحدة للصين وروسيا. مع العلم بأن الخبراء الذين قابلتهم غلوبال تايمز يقولون إن الولايات المتحدة غير قادرة الآن على شن حرب على هاتين الجبهتين.

وكتبت صحافة هونغ كونغ أن الصين وروسيا، في تدريباتهما المشتركة، تستعدان لمواجهة خطر المتطرفين من أفغانستان. أما في الواقع، كما يقول كبير الباحثين في المدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين، فإن "خطر أفغانستان واحد فقط من السيناريوهات. والتحضير بشكل ملموس لما يحدث في أفغانستان من مهام منظمة شنغهاي للتعاون. الحقيقة هي أن الصينيين باتوا يشاركون في التدريبات الاستراتيجية الروسية "فوستوك" منذ العام 2018. والحديث هنا يدور عن مهام أكثر طموحا. فالأمريكيون يستعدون لصراع عسكري محتمل ضد روسيا والصين معا. وتستعد الصين وروسيا لعمل عسكري ضدهما. هذا مترابط. لكن لا يوجد حلف عسكري بين موسكو وبكين".

وأضاف كاشين: "أعتقد بأن هدف الدولتين هو الحفاظ على حالة عدم اليقين هذه، بحيث يجعلان واشنطن تشعر بأنهما يمكن أن يبرما مثل هذا الحلف".

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