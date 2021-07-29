إسرائيل مندهشة من استياء روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول أسباب إعلان موسكو استياءها من هجمات إسرائيل على سوريا، كما يراها الإسرائيليون.

وجاء في المقال: زيارة مجموعة من مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المرتقبة إلى الولايات المتحدة، والتي ستخصص لتنظيم قمة بين زعيمي البلدين، من المستبعد أن تهمل الموضوع الروسي.

نشأت هذه الحاجة على أساس ما جرى تداوله الأسبوع الماضي من أن موسكو لم تعد ترغب في تحمل قصف القوات الإسرائيلية المنتظم لمواقع الجيش العربي السوري وستقدم المساعدة التقنية اللازمة لدمشق الرسمية.

ظهرت إشارات تدل على تغيير موسكو قواعد اللعبة، ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي. فقد أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا عدة مرات أن الجيش العربي السوري تمكن، باستخدام التكنولوجيا الروسية، من صد هجمات الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الجمهورية العربية السورية. أما في السابق، فكان يُظن بأن موسكو تعطي موافقة ضمنية على مثل هذه الهجمات. وقد أشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن ظهور مثل هذه التصريحات في حد ذاته يدل على مدى السخط الروسي.

ولكن المعلّق الإسرائيلي بن كاسبيت يرى استنادا إلى مصادر في أوساط الاستخبارات الإسرائيلية أن تصريحات المركز الروسي للمصالحة قد تكون خطوة تكتيكية أكثر من كونها نتيجة لتحول استراتيجي. وبحسبه، فإن إحدى الإشارات موجهة إلى إسرائيل، والأخرى تتعلق بـ "سمعة روسيا ومصالحها التجارية". فـ"الروس يريدون أن يثبتوا للعالم، وخاصة للعملاء المحتملين، أن أسلحتهم تعمل بشكل جيد وقادرة على اعتراض صواريخ سلاح الجو الإسرائيلي".

وبشكل غير رسمي، يقول المسؤولون الإسرائيليون إن موسكو ربما تحاول، بهذه الطريقة، تحسين وضعها في المنطقة بعد تغيير الإدارات في الولايات المتحدة وإسرائيل، وإثبات أن قواعد اللعبة قد تغيرت. بالإضافة إلى ذلك، ففي رأيهم، يمكن أن يكون وصول رئيسي إلى الحكم في إيران بمثابة عامل تغيير في الساحة السورية.

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