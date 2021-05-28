لندن تطالب معاقبة لوكاشينكو بالغاز

تحت عنوان "لندن تطالب بمعاقبة لوكاشينكو من خلال إيقاف خط الغاز "يامال أوروبا": فبماذا تخاطر مينسك؟"، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء حول الأثر المدمر لاقتراح لندن على أوروبا بالذات.

وجاء في اللقاء الذي أجراه ألكسندر بريخودكو مع كبير المحللين في صندوق أمن الطاقة الوطني الروسي، إيغور يوشكوف:

بعد هبوط الطائرة الاضطراري في مينسك، لم يدع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني توم توجندهات فقط إلى إيقاف بناء "السيل الشمالي-2"، إنما وإيقاف خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا" من أجل معاقبة نظام الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو الاستبدادي.

إيغور يوشكوف:

في الواقع، لندن تقترح توجيه ضربة لبولندا.

إذا تم إيقاف العبور، كما تقترح المملكة المتحدة، فستبقى بولندا من دون الغاز، الذي تتلقاه عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا. روسيا، أكبر مورد للغاز إلى بولندا، ومن دون الغاز الروسي ستنشأ أزمة طاقة في بولندا.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تعليق استخدام خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا، وكذلك توقيف بناء السيل الشمالي-2، فسينهار وضع الطاقة في أوروبا في الشتاء المقبل، حيث سحب الأوروبيون الكثير من الغاز من مخزونهم خلال هذا الشتاء البارد والطويل. هناك، الآن، قليل جدا من الاحتياطي، أقل من 30%، وهذا حجم قياسي بانخفاضه. علاوة على ذلك، فقد بدأ تجديد المخزون هذا العام متأخرا شهرا عن العادة.

في ظل هذه الظروف، سيؤدي إغلاق يامال-أوروبا إلى عدم كفاية الوقت لدى الأوروبيين للاستعداد لموسم التدفئة القادم: ستتجمد أوروبا وستظل من دون كهرباء.

كما أن مبادرات لندن سخيفة لأن بريطانيا نفسها تشتري الكثير من الغاز الروسي. إن اقتراح السياسيين البريطانيين ماسوشي تماما، وبالطبع لن ينفذه أحد. فليس هناك أرضية لفرض مثل هذه العقوبات الخطيرة.

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