تحت عنوان "تتعامل معهم كمرؤوسين: لماذا في أوروبا غير راضين عن الولايات المتحدة" كتب فلاديمير كولاغين، في "غازيتا رو"، حول استياء الأوروبيين من صلف الأمريكيين.

وجاء في المقال: سيقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بأول جولة له في أوروبا في يونيو. وقد كتبت مجلة بوليتيكو أن السياسة العدوانية لدونالد ترامب في العلاقات مع الشركاء الأوروبيين حل محلها نهج إدارة جو بايدن المألوف بالنسبة للولايات المتحدة.

يرى مؤلفو المقال أن ما جرى في الواقع هو أن "غطرسة ترامب العدائية" تجاه أوروبا حلت محلها غطرسة بايدن "الأكثر تهذيبا وودية"، والتي اعتادت عليها أوروبا، في الواقع، من تجاربها السابقة مع الرؤساء الأمريكيين.

وفي الصدد، قال رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، والمدير العلمي لنادي فالداي الدولي للنقاش، فيدور لوكيانوف، لـ"غازيتا رو" إن الولايات المتحدة ببساطة ليس لديها ما يجعلها تعيد النظر في علاقاتها مع الدول الأوروبية.

وأضاف: "لأوروبا الحق في المطالبة بشراكة متكافئة كاملة. لكن الأمر ببساطة لا يمكن أن يكون كذلك، بالنظر إلى الاختلاف في القدرات العسكرية والإمكانيات وما إلى ذلك".

وفقا للوكيانوف، فإن علاقة بايدن بالأوروبيين أفضل على أية حال من علاقة ترامب، الذي اعتبرهم إما منافسين أو عبئا على أمريكا. وعلى الرغم من حقيقة أن بايدن ليس لديه أوهام معينة في العلاقات مع أوروبا، إلا أنه يعد الكتلة الغربية مهمة للولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان يسير في ملاقاتها.

و"بشكل عام، أوروبا ليس لديها إرادة سياسية واضحة، ولا آفاق تحوّل واضحة، فلماذا تتظاهر واشنطن بأن الأمر ليس كذلك؟ ينظر كثيرون في العالم إلى أوروبا كمنطقةٍ، المشاكل فيها أكثر من الفرص".

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