الأمريكيون يخشون قدوم روسيا والصين إلى الشرق الأوسط

كتبت ليديا ميسنيك، في "غازيتا رو"، حول المكر في حديث الأمريكيين عن مغادرتهم الشرق الأوسط، وعدم قدرة روسيا والصين حاليا على إزاحة أمريكا من المنطقة.

وجاء في المقال: مع إضعاف وجودها العسكري في الشرق الأوسط، تخاطر الولايات المتحدة بمواجهة تعزيز روسيا والصين مواقعهما هناك، كما كتبت وكالة "أسوشيتد برس" محيلة إلى كلام قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال كينيث ف. ماكنزي، الذي لم يستبعد أيضا أن تقوم موسكو وبكين بتوسيع نفوذهما في منطقة الخليج.

وفي الصدد، قالت الباحثة السياسية والمستشرقة إيلينا سوبونينا لـ"غازيتا رو": "الولايات المتحدة ماكرة. لن يغادروا الشرق الأوسط بشكل كامل، رغم أن إضعاف وجودهم جزئيا أمر لا مفر منه. وهذا ليس مرتبطا بالصين أو روسيا ولا بالصراع مع الدول الأخرى، إنما بأسباب اقتصادية بحتة".

ولفتت سوبونينا الانتباه إلى حقيقة أن الأمريكيين لم يعودوا يعتمدون بشكل كبير على الشرق الأوسط وأنهم يقومون بأنفسهم بتغطية احتياجاتهم، وإن جزئيا، من الوقود المنتج لديهم. وأشارت إلى أن روسيا استطاعت لعودة إلى الشرق الأوسط، لتقوية مواقعها هناك، خاصة في سوريا، لكن بالمقارنة مع الوجود الأمريكي، فإن هذه العودة صغيرة، وفي المستقبل القريب لن تزعج الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال. وقالت إن الوضع على هذه الحال أيضا مع الصين، التي ربما تكون أكثر نشاطا مقارنة بروسيا، ولكن لا يزال الأمريكيون متفوقين عليها هناك عدديا وعسكريا وسياسيا.

ومع ذلك، فإن مهمة التضييق على الأمريكيين من منطقة الشرق الأوسط ستظل مطروحة على روسيا والصين، بحسب كبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نيكولاي سوركوف. والذي يرى أن استبدال الأمريكيين يحتاج إلى إرسال عشرات الآلاف من الجنود ومئات الوحدات من المعدات العسكرية وعدد كبير من السفن هناك، فلا روسيا ولا الصين، على حد قوله، لديهما مثل هذه القدرات الآن. وقال: " لذلك، أعتقد بأن روسيا لن ترغب في إزاحة أمريكا بصفتها الضامن لأمن دول الخليج".

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