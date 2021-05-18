خطر صواريخ حزب الله على إسرائيل

كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن إمكانية دخول حزب الله إلى جانب حماس في الحرب ضد إسرائيل باستخدام ترسانته الصاروخية الضخمة.

وجاء في المقال: بحسب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيميون باغداساروف، فإن أخطر سيناريو مواجهة مسلحة لإسرائيل مع فلسطينيي قطاع غزة هو مشاركة التشكيلات المسلحة الموالية لإيران في لبنان في الصراع.

وقد لفت باغداساروف لفت الانتباه إلى المحادثة الهاتفية الأخيرة بين رئيسي تركيا وإيران، والتي ناقشا فيها تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإلى تصريح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.

في رأي باغداساروف، "هناك تحالف قوى مثير للاهتمام، وعلى وجه التحديد، إنشاء تحالف ظرفي جديد بشأن القضية الفلسطينية، يشمل تنسيق الإجراءات بين إيران وتركيا".

وهذا، على حد تعبيره، قد يؤدي إلى أن تواجه إسرائيل مقاومة على عدة جبهات في وقت واحد: حماس في غزة، وحزب الله على الحدود مع لبنان، والصراع الداخلي بين العرب والإسرائيليين.

في الوقت نفسه، وبحسب ضيف الصحيفة، فإن حماس، المستمرة للأسبوع الثاني في إطلاق الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة، لا تتمتع بالقوة التي يتمتع بها حزب الله.

بالإضافة إلى ذلك، أشار باغداساروف إلى أن ترسانة حزب الله قد تم تجديدها بمركبات مدرعة وأنظمة أسلحة مضادة للدبابات بعد الحرب الأهلية في سوريا، وهي الآن تتجاوز بشكل كبير قوته في يوليو 2006، عندما استمر القتال بين لبنان وإسرائيل لمدة شهر.

وقال باغداساروف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وتركيا على أساس معاد لإسرائيل، فإن إسرائيل ستواجه اختبارا جديا للغاية".

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