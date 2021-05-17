روسيا ترد على من يعاديها

تحت عنوان "ليست صديقة ولا عدوة، إنما.."، كتب يوري إينتسوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول اعتماد موسكو قائمة بالدول غير الصديقة.

وجاء في المقال: تم الإعلان، في بلدنا (روسيا)، منذ وقت قريب، تم الإعلان عن سياسة الاستجابة غير المتناظرة للأعمال غير الودية الموجهة ضد روسيا. ومن بين الإجراءات تم اعتماد قائمة بالدول غير الصديقة أعدتها الحكومة الروسية. حتى الآن، هناك دولتان فقط فيها، هما أمريكا الكبيرة جدا وجمهورية التشيك الصغيرة جدا.

لماذا بدأوا بقائمة قصيرة من دولتين فقط؟ وماذا عن القائمة الطويلة؟

عن هذا السؤال أجاب الباحث في العلوم التاريخية قسطنطين ماركوف، بالقول:

لن يتم تضمين البلدان التي كانت ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي، بحكم التعريف، في هذه القائمة. يمكن لهذه الدول أن يقاتل بعضها البعض، مثل أرمينيا وأذربيجان، لكن روسيا ستحاول أن تصادق كلا منهما على حدة.

ويمكن رؤية كيف يمكن أن تكون الدولة نفسها صديقة أو غير صديقة تبعا للظروف، على الأقل من مثال تركيا.

عندما أبلغت الاستخبارات الروسية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذات مرة بمؤامرة وشيكة ضده، بدأت علاقاتنا في التحسن. ولكن، بعد أن أسقط الأتراك طائرتنا وتم قتل السفير الروسي، عادت التوترات في العلاقات بين الدولتين. بشكل عام، تتفهم تركيا الأهمية الكبرى لروسيا بالنسبة لها من الناحية الاقتصادية، وتعرف عن كثب قوة روسيا العسكرية. ففي الواقع، فروسيا انتصرت، في جميع الحروب مع تركيا دون استثناء، وكان هناك كثير منها.

وبالحديث عن قائمة قصيرة من البلدان غير الصديقة، يمكن للمرء أن يقول بالتأكيد: كان هدف مؤلفيها إثبات واستعراض أن من بين مائتي دولة في العالم، هناك دولتان فقط غير وديتين تجاه روسيا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب