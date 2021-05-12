أرض صواريخ الميعاد

كتبت ماريانا بيلينكايا في "كوميرسانت"، عن خطورة مشاركة مواطني إسرائيل العرب في المواجهات ضد تل أبيب.

وجاء في المقال: سقطت مئات الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل بعد أن قررت حركة حماس الفلسطينية القيام بدور المدافع عن القدس. وردت إسرائيل بضربات صاروخية شديدة على غزة. هناك إصابات في كلا الجانبين. وبات على إسرائيل التعامل ليس فقط مع الهجمات من قطاع غزة، إنما مع احتجاجات السكان العرب داخل البلاد أيضا.

تتصاعد الأصوات بين معارضي بنيامين نتنياهو بأن رئيس الوزراء أوصل الوضع في القدس إلى حده الأقصى، بينما لم يفعل شيئا طوال سنوات لإنهاء حكم حماس في قطاع غزة، بل على النقيض من ذلك، وجد طوال الوقت طرقا للاتفاق مع هذه الحركة.

وبات معلوما، صباح أمس الثلاثاء، أنهم أرجأوا الإعلان عن تشكيل ائتلاف حاكم في إسرائيل. والسبب هو تعليق المشاورات السياسية مع القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، الذي كان على استعداد لدعم أي تحالف يقدم عروضاً مربحة له وللمجتمع العربي في إسرائيل ككل. في الوقت نفسه، لم يكن الأمر يتعلق بدخول القائمة إلى الحكومة، إنما فقط حول ضمان دعمها خلال التصويت على الثقة وغيرها من الأصوات المهمة في الكنيست.

وزادت المفاوضات تعقيدا بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، والتي اجتاحت المدن الإسرائيلية حيث يعيش السكان العرب. وقد اعتُقل ليل الثلاثاء أكثر من مائة شاب عربي، وقتل أحد المتظاهرين في مدينة اللد قرب تل أبيب. وتحولت جنازته إلى اشتباكات جديدة مع الشرطة.

وفي الصدد، قالت الخبيرة في مركز هرتسليا متعدد التخصصات، كسينيا سفيتلوفا، لـ "كوميرسانت": "الأعلام الفلسطينية في اللد والاشتباكات في الناصرة وحيفا ومدن أخرى حيث يعيش العرب واليهود معا، أخطر من غزة. الحديث يدور عن مواطني إسرائيل".

ووفقا لها، هناك عمليتان تتطوران بالتوازي في المجتمع العربي: الرغبة في الاندماج في الحياة الإسرائيلية وتطرف الشباب.

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