اليونان ستساعد السعودية على جبهتين

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التعاون العسكري بين الرياض وأثينا، وما إذا كان موجها ضد أردوغان.

وجاء في المقال: أبرمت اليونان اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لتزويد المملكة بنظام الدفاع الجوي باتريوت لحماية منشآت الطاقة لديها من الهجمات من اليمن. أصبحت الاتفاقية الحالية فرصة للرياض للتكيف مع "إعادة تقويم العلاقات" التي أعلنتها الولايات المتحدة، والتي يحرم فيها النظام الملكي من العديد من بطاريات باتريوت الأمريكية.

تجري مناقشة إرسال بطاريات باتريوت إلى المملكة العربية السعودية في اليونان منذ أكتوبر 2019. وفي أثينا، يرون أن المساعدات للمملكة سيكون لها تأثير إيجابي على أمن الطاقة في المنطقة، وتقوية سمعة اليونان كشريك مستقر وتقريبها من المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل التكنولوجيا إلى المملكة لن يكون مجانيا: فسوف تدفع المملكة العربية السعودية تكلفة استخدامها بالكامل، حسبما أشارت الحكومة اليونانية.

إنما أي اتصالات بين الرياض وأثينا تكتسب حتماً صبغة معادية لتركيا في تفسيرات المحللين. خاصة وأن المملكة ضاعفت، في الأشهر الأخيرة، بشكل كبير من الضغط الاقتصادي على قيادة الجمهورية التي يرأسها رجب طيب أردوغان. فمن فترة غير بعيدة، تقدمت أنقرة بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية تفيد بأن المملكة منعت استيراد البضائع التركية دون إعلان الحرب.

وفي محادثة مع "نيزافيسيمايا غازيتا"، استبعد الباحث السياسي والمؤسس المشارك لمشروع قبرص التحليلي الجيوسياسي Geopolitical Cyprus، إيوانيس يوانو، أن تكون الاتصالات السعودية اليونانية ذات طابع معاد لتركيا. وقال: "بل أرجح أنها خطوة نحو مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وأثينا، وليست خطوة واضحة في معاداتها لتركيا. يمكن لبطاريات باتريوت أن تحسن قدرات الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية. وبالنظر إلى أن اليونان دولة مؤسسة في حلف شمال الأطلسي، ستمنح الرياض المهارات الغربية لتوحيد قدراتها الدفاعية. هذا مفهوم أوسع، لا يرتبط مباشرة بالعلاقات السعودية التركية".

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