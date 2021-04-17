يبشر بربح كبير: على ماذا تتفاوض روسيا مع ليبيا؟

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كولاغين، في "غازيتا رو"، حول إمكانية استعادة المشاريع الروسية الكبرى في ليبيا.

وجاء في المقال: في الـ 15 من أبريل، استضافت موسكو مباحثات بين رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة.

كما التقى المسؤول الليبي مع أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وتحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي الصدد، قالت المستشرقة والخبيرة السياسية إيلينا سوبونينا، لـ"غازيتا رو": "حقيقة اجتماع رئيسي الحكومتين تتحدث عن أن الدولتين مصممتان على حل القضايا السياسية والاقتصادية على حد سواء. سوف يستمر عدم الاستقرار في ليبيا لفترة طويلة، ولكن مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، هناك أمل في أن يمتد وقف إطلاق النار فترة طويلة. وهذا هو السبب في أن روسيا وليبيا لديهما كثير من الموضوعات للنقاش حول تنفيذ مشاريع مشتركة".

وذكّرت سوبونينا بأن الدولتين قبل عدة سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، وضعتا خططا كبيرة في المجالات العسكرية والتقنية والنفطية والسكك الحديدية بحوالي 4 مليارات دولار. "ومع أن ذلك كله لم ينفذ، إلا نه يظهر أن هناك إمكانات هائلة للتعاون، والتي يمكن أن تجلب أرباحا كبيرة".

كما أكد كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، نيكولاي سوركوف، لـ "غازيتا رو" واقع أن روسيا مهتمة باستعادة مشاريعها النفطية في ليبيا، قبل كل شيء.

وأضاف: "الآن ستكون هناك محاولة لإحياء المشاركة في المشاريع التي كانت قائمة قبل بدء الحرب الأهلية، وربما تكون هناك مشاريع جديدة. لكن في الواقع لن تتم مناقشتها إلا بعد ظهور حكومة واحدة في ليبيا ونهاية الحرب. حتى تلك اللحظة، ستعمل شركاتنا، على سبيل المثال، تاتنفط وشركة السكك الحديدية، فقط للحفاظ على الأصول".

ويرى سوركوف أن وقف إطلاق النار في ليبيا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، لكنه يشك في إمكانية إجراء انتخابات في نهاية العام. ووفقا له، لا ينبغي لأحد أن ينسى أبدا أن هناك أكثر من طرفين في النزاع في ليبيا (بما في ذلك القبائل الكبيرة وأنصار القذافي) وبالتالي فإن النزاع لا يزال بعيدا عن الحل النهائي".

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